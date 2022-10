Elodie séparée de Joachim (Mariés au premier regard) : sa décision radicale en lien avec le véritable homme de sa vie

Les fans de Mariés au premier regard (M6) ont eu bien du mal à y croire et pourtant... Les deux candidats de l'édition 2020 Elodie et Joachim (compatibles à 78%) ont annoncé leur rupture fin septembre. L'heure est désormais à la reconstruction. Après avoir fait une petite pause des réseaux sociaux, la belle blonde a fait son retour sur Instagram. Et ce jeudi 27 octobre 2022, elle a organisé une session de questions/réponses, l'occasion d'avoir de ses nouvelles.

Surprise pour les internautes qui suivent Elodie sur Instagram. La jeune femme a changé de nom sur Instagram. Désormais, c'est "Elodie Mtr", qui est affiché sur son profil. "Les consonnes de mon nom de famille (de naissance)", a-t-elle précisé en story Instagram. Elle a ensuite indiqué qu'une fois divorcée, elle compte reprendre son nom de jeune fille. "Le nom de mon papi. L'homme de ma vie, c'est lui pour toujours", peut-on lire. Elle a ensuite confirmé qu'à la suite de sa rupture avec Joachim, elle s'était installée seule dans un appartement. Et elle a choisi de rester à Villefranche-sur-Saône, ville qu'elle avait rejoint pour son ex. "Je me sens bien dans mon nouveau chez-moi. (...) J'ai fait le choix de rester ici car j'aime beaucoup cette ville, j'ai mes petites habitudes. Et j'ai mes amies ici", a-t-elle expliqué.

Dans la douleur, Elodie a ensuite donné quelques détails sur sa rupture avec Joachim, car la question d'un internaute portait sur ce sujet. "Séparée depuis fin août, bientôt divorcée, envie d'avancer. Je suis consciente que vous me connaissez sous 'Elodie mapr', mais je ne suis PAS QUE CA. La preuve en est, je suis encore là (virtuellement et physiquement). Alors je ne vous demande pas d'oublier ma belle histoire d'amour, mais de ne plus m'en parler s'il vous plaît. Cette histoire fait partie de mon passé. Je pense au présent et à l'avenir désormais", a-t-elle écrit. Et de préciser qu'elle va "très bien" et qu'elle a confiance en l'avenir. "Par mon sourire ici, je souhaite véhiculer un message d'espoir à toutes les personnes qui souffrent", a-t-elle conclu.