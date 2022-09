Mariés au premier regard, rupture d'un couple phare : "choquée", la candidate s'explique en vidéo

C'est une annonce choc' que les internautes ont découverte ce mardi 27 septembre 2022, sur Instagram. Un couple phare de Mariés au premier regard 2020 (M6) vient d'annoncer sa rupture alors que rien ne présageait ce triste événement.

Il s'agit de Joachim et Elodie, qui étaient compatibles à 78%. C'est tout d'abord le jeune homme qui a révélé leur séparation à travers un post Instagram. Les internautes ont pu découvrir une photo de leur mariage lors du tournage de Mariés au premier regard. Un cliché qui respire le bonheur et qui a été pris lors de la soirée qui a suivi l'union. La légende était malheureusement moins joyeuse. "Le 25 juin 2019 ma vie allait changer. Quelques mois plus tard vous alliez nous découvrir à la télévision dans l'émission Mariés au premier regard. Aujourd'hui nos chemins se séparent, non sans tristesse, mais il faut savoir tirer sa révérence quand le temps se fait sentir. On peut aimer une personne de tout son coeur mais ne pas l'aimer de la bonne manière. Et avec le temps il devient compliqué d'apporter tout ce dont l'autre a besoin pour s'épanouir. J'aurai vécu 3 années et demie qui resteront à jamais gravées dans ma tête et dans un coin de mon coeur. Ce n'est pas la fin mais le début d'une autre histoire. À nous d'écrire ces nouvelles lignes dans notre roman qui est la vie", peut-on lire.