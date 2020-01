Elsa Zylberstein : Rares confidences sur son nouvel amoureux Michaël

Riche année en perspective pour Elsa Zylberstein. En 2020, elle sera à l'affiche de pas moins de quatre films et dans de très beaux rôles ! Elle jouera notamment la maîtresse de Léon Blum dans un film de Laurent Heynemann et campera la grande Simone Veil sous la caméra d'Olivier Dahan.

Côté privé, tout roule aussi pour l'actrice. À Paris Match, elle s'est confiée sur sa vie amoureuse et son idylle qui dure depuis un an avec Michaël Pierrard, premier assistant réalisateur de Claude Lelouch. "C'est un prince !", claironne Zylberstein avant de raconter leur drôle de rencontre. Ils avaient déjà fait trois films ensemble avant qu'elle ne le remarque. Elsa était célibataire, mais pas encore prête à vivre une belle romance. "Et ça c'est fait en cinq minutes. Et après, génial. C'est un ange !"

Amoureuse de l'amour, celle qui a partagé l'affiche de Un plus une avec Jean Dujardin a vécu de grandes passions. Avec Antoine de Caunes, d'abord, de 1997 à 2005. "C'est mon Pygmalion. Un homme rare. L'élégance, le raffinement, dit-elle de lui. Il m'a tellement appris. Je n'ai que de belles choses à dire sur lui. Antoine, c'est une perle." Puis vint Nicolas Bedos, de onze ans son cadet, de 2005 à 2008, avec qui elle "a gardé un lien très étroit". "Je l'ai aimé comme une folle. Je croyais en cet homme qui n'était rien – enfin juste le fils de Bedos." Elle aime son "inspiration débordante", son côté "hors-norme", "électrique". En 2014, elle connaît une relation avec Arnaud Montebourg, un moment "très fugitif", avoue-t-elle. Ils se rencontrent à la fête annuelle de Kippour chez Marek Halter, l'attirance est immédiate : "Quand je suis troublée, ça se voit, je ne calcule pas !" Les mondes de la politique et du spectacle se heurtent et se séparent.

Depuis, elle a retrouvé le bonheur avec Michaël dans une relation qu'elle protège à tout prix, qu'elle veut loin des feux de projecteurs et absolument discrète.