Emilie Broussouloux très enceinte : elle pose en robe courte et baskets léopard

Actuellement à huit mois de grossesse,Émilie Broussouloux (29 ans) a partagé une nouvelle photographie de son babybump le 11 décembre 2020 sur Instagram. Dans un look sporty chic décontracté, la femme de Thomas Hollande apparaît dans une robe courte noire avec des baskets léopard prenant la pose dans des escaliers. "Petit coucou depuis le tournage du prochain épisode de @9moisensemble" écrit-elle.

Fans du look de la maman de Jeanne (2 ans), les internautes l'ont rapidement complimentée en soulignant sa beauté et sa magnifique silhouette de femme enceinte. "Tellement tellement belle", Ravissante Emilie !", "La plus jolie des mamans en devenir", "Merci beaucoup pour ce petit coucou ! Toujours agréable de te voir Émilie", "Tu es rondement belle ma chérie !" ont par exemple commenté certains de ses followers.