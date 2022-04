Emilie (Mariés au premier regard) atteinte d'une malformation : son quotidien impacté, elle s'explique

Emilie est une maman célibataire. Le papa de sa fille Lina (1 an) l'a quittée alors qu'elle était enceinte de 4 mois, lorsqu'on leur a annoncé lors d'une échographie que leur bébé pouvait être porteur d'une maladie. La candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) doit donc allier seule sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Malgré tout, elle trouve toujours le temps de discuter avec ses abonnés. Pour preuve le 14 avril, elle a répondu à leurs questions. L'occasion de découvrir que la belle brune aujourd'hui âgée de 36 ans (34 lors du tournage) est atteinte d'une malformation.

Cela n'a pas échappé aux téléspectateurs. Emilie a une voix un peu cassée dans l'émission de M6. Un timbre qu'elle a toujours actuellement. Un internaute a donc voulu savoir si c'était naturel. "Oui, d'ailleurs pour être transparente, c'est le résultat d'une malformation de naissance. Rien de grave, mais parfois c'est gênant car je n'ai plus de voix. Et par exemple, je ne peux pas chanter. Et j'ai appris à parler avec le souffle au ventre", a répondu celle qui pourrait épouser Frédérick dans Mariés au premier regard.

Un autre internaute a souhaité savoir si Emilie, qui était très fusionnelle avec sa fille, pourrait faire de la place pour un homme dans sa vie. "La réponse dans les épisodes. Mais sachez que je sais faire la part des choses. L'amour pour un homme et ma fille sont deux choses différentes. Chacun sa place et j'ai beaucoup d'amour à donner", a-t-elle assuré. Un amour qu'elle ne donnera jamais plus au papa de Lina qui est parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles. La mère de famille a précisé que son ex préférait faire comme si leur fille n'existait pas. Mais elle en est persuadée, un jour ou l'autre, il finira par le regretter et "versera les larmes" qu'elle a versées, "mais en pire". Elle ne sait pas comment il peut vivre sans savoir comment se porte sa fille et si elle ne manque de rien. "Je serai incapable de me regarder dans un miroir. Il finira mal cet homme, c'est certain, car il a fait beaucoup trop de mal à beaucoup trop de gens", a-t-elle conclu.