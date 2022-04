Emilie (Mariés au premier regard) "bugge" face à Frédérick, union incertaine à cause de sa fille ?

Les deux candidats ont beaucoup ému les téléspectateurs de M6 la semaine dernière dans Mariés au premier regard 2022. Quittée alors qu'elle était enceinte de quatre mois, car son enfant pouvait être porteur d'une maladie, c'est seule qu'Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) a vécu la fin de sa grossesse et le début de vie de sa fille Lina (8 mois lors du tournage), née en parfaite santé. De son côté, Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) est papa d'une fille atteinte du syndrome de West depuis sa naissance. Elle fait des crises d'épilepsie au quotidien, ne parle pas et ne marche pas. Elle est donc dans un institut spécialisé à l'étranger. Chacun espère trouver enfin l'amour pour reconstruire une famille et être enfin heureux.

Après avoir appris qu'une personne était compatible avec lui à 84% (le plus fort taux de la saison), Frédérick a annoncé la nouvelle à ses parents Roger et Nadia lors de l'épisode de ce lundi 4 avril. Fort heureusement, ils étaient prêts à le suivre dans cette aventure malgré leurs craintes. En larmes, le candidat a expliqué que même s'il aimait sa fille Ambre plus que tout au monde, il souhaiterait être encore papa pour vivre une paternité "normale". Il a d'ailleurs vite annoncé la nouvelle de sa participation à son enfant. "Elle avait son petit sourire en coin, ses yeux qui s'écarquillent. Elle était réceptive à ce que je lui disais. Ca m'a fait du bien de lui dire", a-t-il confié.

Il regrettait qu'Ambre ne puisse pas être présente le grand jour. Emilie, elle, avait la chance de pouvoir faire venir Lina à son union, à Gibraltar. Si sa maman la soutenait à 100%, son papa Jacques avait plus de réticences malgré sa présence. Une fois l'heure de la cérémonie arrivée, les deux familles ont rapidement brisé la glace. Puis est venue l'heure pour Frédérick de faire son entrée. Et la maman d'Emilie a été sous le charme, de quoi le détendre. Mais quand le papa d'Emilie est venu, il lui a mis "un coup de chaud" tant il était distant malgré ses tentatives pour discuter.

Heureusement, la maman de Lina est vite arrivée et il a été séduit au premier regard. Tout comme Emilie qui a été intimidée par sa prestance. "C'est vraiment des sentiments forts que je ressens. Sur le moment il me fait bugger. J'ai le souffle coupé", a-t-elle avoué. Ne souhaitant pas qu'il se sente piégé, elle lui a vite dit qu'elle était maman d'une petite fille. Elle lui a présenté Lina et a expliqué sa situation familiale. Frédérick acceptera-t-il cette responsabilité ? La suite au prochain épisode.