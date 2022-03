Mariés au premier regard : Une candidate quittée pendant sa grossesse, ses douloureuses confidences

Lundi 21 mars 2022 sera diffusé le tout premier épisode de la nouvelle et sixième saison de Mariés au premier regard sur M6. Ce sont quatorze nouveaux coeurs à prendre qui ont accepté de se lancer dans l'aventure, dans l'espoir de trouver leur âme soeur grâce aux experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Au casting, les téléspectateurs feront notamment la connaissance d'Émilie.

La jolie brune, maman d'une petite fille prénommée Lina, croit énormément en l'expérience du programme et ne rêve que d'une chose : trouver l'homme qui saura l'accompagner au quotidien. Une relation qui soignera une bonne fois pour toutes ses peines du passé. Car Émilie n'a pas eu la vie facile. Auparavant, elle a longtemps été en couple avec le père de sa fille, lequel a fini par la quitter au moment où des complications sont survenues lors de sa grossesse. "La dernière relation que j'ai eue, je suis tombée enceinte d'un enfant qui était désiré. Et au bout de quatre mois de grossesse, les médecins m'ont annoncé que ma fille pouvait être porteuse d'une maladie. Laquelle ? On ne savait pas. Quand j'ai vu ses petites jambes à l'échographie, je ne pouvais pas la laisser tomber. En revanche, le père biologique de Lina a décidé de nous laisser, de nous abandonner", a-t-elle révélé dans son portrait, d'ores et déjà partagé sur Twitter.



Fort heureusement, la fille d'Émilie a fini par grandir sans aucun problème de santé. "Pour moi, c'est un miracle", estime sa maman célibataire qui est désormais bien décidée à prendre soin d'elle-même. "Il me manque quelqu'un. Quelqu'un de bien, en fait, à mes côtés. Un homme qui ne lâchera jamais la main de son enfant. C'est mon rêve", explique-t-elle encore, fondant beaucoup d'espoir dans l'émission : "J'espère que Mariés au premier regard sera pour moi une nouvelle vie, un nouveau départ. On a tous le droit au bonheur. Il n'y a pas de raison, j'y crois."

Émilie a certainement eu raison de faire confiance aux experts car dans son portrait, Estelle Dossin lui annonce lui avoir bien trouvé une personne compatible. Reste à savoir si la magie opèrera entre eux !