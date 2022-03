Mariés au premier regard 2022 : Photos et portraits de candidats, une célibataire frappée par un drame

Le grand jour approche pour les téléspectateurs de M6 fans de Mariés au premier regard. Le coup d'envoi de l'édition 2022 sera donné le 21 mars prochain. L'occasion de découvrir les 14 nouveaux célibataires à la recherche du grand amour grâce à l'aide des experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Et avant le lancement, la sixième chaîne en a dévoilé quatre par le biais du communiqué de presse.

Cette année, le "casting est de plus en plus en phase avec la société actuelle" avait précisé Virginie Dhers, directrice de programmes de Studio 89, la société de production de l'émission, lors de la conférence de presse. Le public découvrira en effet des parcours de vie différents et des thèmes très divers. Comme avec la belle Caroline (chef d'entreprise de 29 ans). Elle est décrite comme une jeune femme pétillante, moderne et combative. Le véganisme, l'écologie et la lutte contre la souffrance animale sont ses combats quotidiens. Avec son fils âgé de 3 ans, elle vit donc isolée dans les montagnes, entourée d'une vingtaine de chiens qu'elle a recueillis. Elle est à la recherche d'un homme qui comprend, accepte et encore mieux partage son mode de vie. Un challenge de taille comme l'ont confié les experts de Mariés au premier regard.

Autre femme, autre histoire forte. Alicia est une infirmière coordinatrice de 28 ans. Sa force de caractère, elle la tire d'un drame qui a bouleversé sa vie il y a six ans. Elle a été victime d'un accident de voiture, au cours duquel sa soeur est morte. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et a été placée dans le coma. Ayant plusieurs fractures, les médecins estimaient qu'elle ne pourrait plus jamais remarcher. Mais après 12 opérations et de la rééducation, elle a réussi et refait même du sport. Elle ne veut donc pas d'un homme qui se plaigne pour rien car elle le sait, la vie est bien trop précieuse pour s'encombrer de futilités. La belle blonde souhaite rencontrer un homme bienveillant et protecteur qui la mettra en confiance. Car ses cicatrices l'ont quelque peu ébranlée.

Axel est aussi l'un des participants de la saison 6. Il est maître d'oeuvre et est âgé de 30 ans. Et Bruno (31 ans) est quant à lui ingénieur. Pour en savoir plus à leur sujet, il faudra patienter le 21 mars prochain. Cette édition est marquée par une grosse nouveauté. Cette année, ce n'est pas à Grans (comme depuis 2016), mais à l'étranger que les unions auront lieu. C'est à Gibraltar, un territoire britannique situé près de l'Espagne, que les candidats se sont envolés pour leur mariage.