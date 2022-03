Mariés au premier regard 2022 : Mariage à l'étranger, casting très différent... les nouveautés de la saison

L'amour va de nouveau envahir M6 prochainement. Après la diffusion des portraits des nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré 2022, la chaîne va bientôt donner le coup d'envoi de Mariés au premier regard 2022. En effet, c'est le 21 mars prochain que le public pourra la découvrir. Une sixième saison marquée par des nouveautés tant au niveau du casting que de la cérémonie comme on a pu le découvrir lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 1er mars.

A la suite de la diffusion de la saison passée, il y a eu un fort engouement du public, sans doute notamment grâce à la belle histoire de Laure et Matthieu, qui sont devenus parents d'une petite Lya depuis août dernier. Ainsi, la production a reçu près de 25 000 candidatures contre 10 000 l'an dernier. Cette année, plus de zones géographiques sont donc couvertes, comme Paris, Marseille ou les Alpes. Et surtout, il y a un "casting de plus en plus en phase avec la société actuelle" a précisé Virginie Dhers, directrice de programmes de Studio 89, la société de production de l'émission. Le casting ne ressemble en rien à celui des années précédentes comme l'a ensuite confié Karen Aboab, la productrice. Avec les 14 célibataires, le public découvrira des parcours de vie différents et des thèmes très divers. Comme avec Axel et Caroline qui ont adapté leur mode de vie pour préserver au mieux la planète. Ils incarnent une jeunesse pleine de convictions qui vit avec ses principes et ses valeurs. La jeune femme par exemple est vegan. "C'est la première fois qu'on a ce profil représentatif d'une certaine jeunesse d'aujourd'hui. Et pour la première fois, des parents ont inscrit leur enfant à l'expérience. Des parents inquiets de voir qu'il était toujours célibataire", a-t-elle poursuivi.

Estelle Dossin et Pascal de Sutter ont été particulièrement touchés par toutes les histoires personnelles des candidats. Plus que jamais, tous avaient de réelles raisons de les solliciter et se sont donc davantage impliqués et livrés, ce qui a permis aux experts de les accompagner encore mieux. "On s'est rendu compte que, parfois, des participants qui auraient pu former un beau couple avaient des ratés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment bien préparés. C'est pour ça qu'on a fait avec Estelle un peu de travail en amont. On en a rencontré certains pour leur apporter quelques clés pour qu'il y ait un maximum de chance avec la personne avec laquelle ils étaient compatibles", a déclaré le psychologue belge.

Des mariages à l'étranger

Enfin, la plus grosse nouveauté cette année est que les mariages n'ont plus lieu à la mairie de Grans, comme cela était le cas depuis la première saison en 2016. Une décision prise d'un commun accord avec le maire Yves Vidal. C'est à Gibraltar, un territoire britannique situé près de l'Espagne, que les candidats se sont envolés pour leur union. Un choix qui n'était pas anodin, initié au départ par Estelle Dossin et Pascal de Sutter, pour une raison tout d'abord psychologique. Les experts souhaitaient réellement sortir les participants de leur zone de confort. "Ils veulent participer à l'expérience pour sortir de leur zone de confort, mais on les remet dans une zone de confort parce que la mécanique est toujours la même. (...) On sait en tant que psy que quand on est face à une forme d'insécurité, un cadre qu'on ne connaît pas, on est obligé de faire plus confiance à l'autre. C'était positif par rapport à l'implication et l'investissement", a justifié la psychologue-clinicienne. Cela favorise aussi les coups de coeur.

La production a donc misé sur Gibraltar, tout d'abord car les mariages qui y sont célébrés sont reconnus en France et parce que les formalités sont assez simples. On outre, la Covid-19 a rapidement été maîtrisée dans ce "petit rocher de 6 kilomètres carré", ce qui a permis à toute l'équipe d'organiser les mariages en pleine crise sanitaire. Jamais les unions n'ont été stoppées là-bas, c'était donc une garantie que celles de l'émission pourraient avoir lieu. Ainsi, les mariages officiels ont eu lieu au jardin botanique. En revanche, la soirée s'est déroulée en Espagne, à quelques kilomètres, car il n'y avait pas d'endroit assez grand pour accueillir tout le monde à Gibraltar.

Pour finir la saison en beauté, les téléspectateurs découvriront un épisode spécial "Que sont-ils devenus ?" pour prendre des nouvelles des participants de cette saison. Ils découvriront aussi la nouvelle vie de Laure et Matthieu depuis leur tournage.