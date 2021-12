Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) parents : photos de leur fille Lya, qui ressemble à son papa

Entre Laure et Matthieu, c'était loin d'être une évidence au premier regard. Lors de leur rencontre à la mairie de Grans, le charmant brun a perdu ses moyens, inquiétant ainsi l'ancienne championne de natation. Fort heureusement, les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 (M6) se sont unis devant leurs proches et depuis, ils filent le parfait amour. Un bonheur multiplié le 24 août dernier avec l'arrivée de leur fille Lya. Et le 13 décembre, la jeune maman a dévoilé des photos qui ne sont pas passées inaperçues.

Actuellement, Laure et Matthieu n'ont que peu de temps pour eux. Entre les travaux de leur maison située en Normandie, leur projet de maison d'hôtes ou encore leur vie de famille, ils en ont des choses à gérer. Mais lundi, les tourtereaux ont pris le temps de dévoiler de belles publications.

La jolie blonde a tout d'abord partagé un cliché de sa merveille en train de fixer l'objectif et de tirer la langue, bien nichée dans les bras de sa maman. Preuve qu'elle a le même humour que ses parents. La candidate a ensuite posté une photo sur laquelle elle apparaît avec son époux et sa petite fille. Les internautes ont eu le bonheur de voir le joli minois de Lya. Cela faisait en effet un moment que Laure n'avait pas dévoilé son visage et hier, leurs fans ont pu constater qu'elle ressemblait beaucoup à son papa. "Oui, elle a la même tête que Matthieu, c'est pour ça qu'elle est si belle", a d'ailleurs écrit la jeune femme en légende.

Laure a ensuite partagé une photo d'elle quand elle était bébé, datant de 1988. "Il y a un petit air avec moi quand même non ?", a-t-elle questionné ses abonnés. On confirme ! Mais peu importe à qui Lya ressemble, tant qu'elle est en bonne santé et heureuse. Et c'est bel et bien le cas.

Rappelons que Laure est tombée enceinte cinq mois après son mariage avec Matthieu. Si elle a un (petit) temps hésité à garder son bébé, la candidate a vite fait son choix, étant persuadée que son mari était l'homme de sa vie. Et aujourd'hui, elle est une femme comblée.