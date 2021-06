Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte : paniquée, elle a hésité à garder le bébé

Laure (31 ans) et Matthieu (33 ans) sont les seuls candidats de Mariés au premier regard 2021 a être encore en couple aujourd'hui. Les jeunes mariés s'apprêtent même à devenir parents, puisque deux mois après le mariage, l'ancienne championne de natation est tombée enceinte d'une petite fille. Un sujet qu'elle a évoqué à l'occasion d'un live Instagram organisé le 21 juin.

"Je n'ai pas forcément pensé tout de suite à un moyen de contraception. Je ne prenais plus la pilule puisque j'étais célibataire depuis pas mal de temps. (...) Baby L est arrivée très vite, deux mois après notre mariage. Donc ce n'était pas du tout prévu. C'est arrivé hors cycle, donc c'était un peu compliqué à gérer. (...) Dans un couple, c'est un peu difficile quand tu commences à te connaître et que d'un coup, tu dois annoncer à l'autre que tu attends un bébé. Tu ne sais pas comment il va le prendre", a tout d'abord confié Laure. Mais, comme depuis le début de leur relation, Matthieu a eu une réaction parfaite. Après qu'un test de grossesse a confirmé la grossesse, le beau brun lui a rapidement apporté son soutien et a tenté de la rassurer : "Matthieu m'a clairement dit : 'Je ne me vois pas construire ma vie avec quelqu'un d'autre que toi. Si toi tu es prête et si ça n'engage pas trop de changements pour toi, que ce soit maintenant ou dans un an, ça ne change rien.'"

La décision revenait donc à Laure. Et le choix n'a pas été simple à prendre pour la jeune femme car elle craignait certaines critiques. "Au fond de moi, je pense que j'en avais envie. Je n'arrivais juste pas à l'assumer parce que la société actuelle est très jugeante. Faire un enfant avec quelqu'un avec qui tu es depuis deux mois, et en plus avec quelqu'un avec qui tu t'es marié au premier regard, ce n'est pas forcément très bien vu. En tout cas, je me suis dit : 'Je vais me prendre une avalanche de critiques et je ne sais pas si j'ai les épaules pour'", a-t-elle poursuivi. Elle s'est aussi demandée si son couple allait tenir ou craignait la réaction de ses parents.

Mais Laure a tout oublié au moment de l'échographie de datation, quand elle a entendu le coeur de son bébé battre. "On s'est dit qu'on en était pas là pour rien et qu'on était tous les deux heureux de la situation. En sortant, on s'est dit qu'on ne pouvait pas mettre fin à cette petite vie qui allait se créer", a-t-elle conclu.