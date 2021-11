Laure et Matthieu (Mariés au premiers regard) se lancent dans un projet titanesque !

Laure et Matthieu continuent de vivre leur amour, loin des caméras. Depuis leur rencontre dans l'émission Mariés au premier regard 2021, les deux trentenaires sont devenus parents d'une petite Lya (âgée de 2 mois) et souhaitent se lancer dans un projet de grande envergure. L'ancienne championne de natation de 31 ans a révélé la nature de ce fameux projet sur Instagram, où elle est suivie par plus de 500 000 personnes. Répondant aux questions de ses followers, la jeune femme a confié que son mari et elle, qui rénovent leur maison, qui a été sinistrée cet été, vont se lancer dans une maison d'hôtes.

"On est sur un projet de maison d'hôtes ensemble. On se consacre donc aux travaux de la maison en parallèle de ce projet !", a-t-elle déclaré sur le réseau social, en partageant une maquette. Et si cette envie tient particulièrement à coeur à la jolie blonde, c'est parce que c'est sa passion ! En effet, Laure a indiqué qu'elle avait fait des études d'architecture et qu'elle était même diplômée d'une grande école d'arts. "J'ai fait mes études à Bruxelles Saint-Luc", a-t-elle confié à sa communauté, dont elle est très proche.

Toujours sur un petit nuage, le jeune couple, qui s'est dit "oui" devant les caméras de M6, compte se marier une nouvelle fois en petit comité cette fois-ci. "Nous allons nous remarier avec nos proches", a fait savoir la maman de Lya, qui habite aujourd'hui en Normandie avec sa petite famille.

Au quotidien, la jeune femme se dit très "positive" et garde toujours le sourire. Elle a d'ailleurs donné son secret à ses abonnés : "Je suis comme tout le monde, j'ai des coups de moins bien mais je relativise beaucoup. J'ai beaucoup de chance d'être en bonne santé, d'être bien entourée. Je ne veux pas perdre de temps au négatif, je veux juste profiter de toutes les belles choses qu'offre la vie ! "