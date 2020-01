Emilie Picch fiancée : photo ensoleillée avec sa moitié pour officialiser

Emilie Picch a profité des fêtes de fin d'année pour s'envoler au soleil. C'est en Guadeloupe que la belle blonde de 34 ans a posé ses valises et en a sorti ses maillots. Elle n'est bien entendu pas partie seule. Des amis et surtout son compagnon étaient à ses côtés pour vivre de nouvelles aventures. Et ce dernier a semble-t-il profité du voyage pour lui faire une belle surprise.

Dimanche 5 janvier 2019, l'ancienne chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 a publié une photo sur laquelle on peut découvrir une rare photo de son compagnon, dont on ignore toujours l'identité, et elle sur une plage. Emilie Picch porte un bikini jaune et affiche un beau sourire. Et elle a de quoi être heureuse car désormais, c'est une femme fiancée. "Mon fiancé et moi", a-t-elle écrit en légende de sa photo pour partager la nouvelle. Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, elle n'a toutefois pas précisé s'il avait fait sa demande lors du voyage. Elle n'a pas non plus dévoilé la bague que sa moitié lui a offerte. Mais peu importe, les félicitations sont de mise pour les tourtereaux, qui commencent bien l'année.