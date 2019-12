Emily Ratajkowski provoque Harvey Weinstein à la première de "Uncut Gems"

Elle a fait sensation, et pas en portant un bikini. Parce que oui, mesdames et messieurs, vous connaissez peut-être Emily Ratajkowski pour sa plastique impeccable, mais elle est surtout une actrice féministe engagée. Et pour prouver que les inégalités et les agissements répugnants qui circulent dans le milieu du cinéma sont loin d'être sa tasse de thé, elle a choisi de l'exprimer. Le mercredi 11 décembre, lors de la première du film Netflix intitulé Uncut Gems – disponible sur la plateforme le 25 décembre 2019, joyeux Noël ! –, elle a défilé sur le tapis rouge de l'Arclight Hollywood en Hervé Léger, accessoirisée d'un clutch Tyler Ellis et d'une inscription sur le bras, indiquant "Fuck Harvey". Plutôt clair.

Pour la soutenir, à son bras, son pilier, son roc : son mari Sebastian Bear-McClard. "Aujourd'hui, Harvey Weinstein et son ancien studio ont conclu un accord de 25 millions de dollars avec ses victimes, explique-t-elle plus précisément sur son compte Instagram. Weinstein, accusé d'infractions allant du harcèlement sexuel au viol, n'aura pas à admettre ses actes répréhensibles ni à payer de sa propre poche." Aux dernières nouvelles, le producteur américain persiste à plaider non coupable. Le procès, qui doit s'ouvrir le 6 janvier 2020 à New York, n'aura pas lieu si l'accord passé pour indemniser les jeunes plaignantes est validé par un juge. "Si c'est ce que les survivantes peuvent obtenir de mieux, alors le système ne fonctionne plus", a déploré le mouvement de défense des droits des femmes Time's Up.