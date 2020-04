Emily VanCamp (The Resident) : Avec son beau mari Joshua Bowman, l'amour fou

Figure très appréciée des téléspectateurs, l'actrice canadienne Emily VanCamp est en revanche assez discrète sur sa vie privée. Pourtant, depuis quelques années, la star de la nouvelle série The Resident (diffusée sur TF1), dans laquelle elle incarne l'infirmière "Nic" Nevin, est une femme amoureuse. En 2018, elle a épousé le très séduisant comédien anglais Joshua Bowman, attendu cette année dans la quatrième saison de la série Our Girl. Retour sur cette histoire de coeur.

A Hollywood, il est fréquent d'utiliser son couple comme une vitrine médiatique pour donner un coup de pouce à sa carrière. Mais, loin d'adhérer à cette idée, la jolie Emily VanCamp (33 ans) préfère vivre son histoire d'amour loin des caméras et des photographes. Ce qui ne l'empêche pas d'afficher de temps à autre sa romance avec Joshua Bowman (32 ans) sur les réseaux sociaux. L'actrice avait commencé à fréquenter son amoureux à partir de 2011 sur le tournage d'une série dans laquelle ils jouaient tous les deux, Revenge. Puis, en mai 2017, les choses s'accélèrent et les tourtereaux annoncent leurs fiançailles ! L'idylle prendra ensuite le virage du mariage en décembre 2018, dans le cadre enchanteur des Bahamas. "Vraiment le jour le plus magique de ma vie entourée de ceux qui me sont chers, je suis très chanceuse de t'avoir à mes côtés", écrivait-elle l'an dernier dans une publication nostalgique sur Instagram.

En 2014, interrogée par la version australienne du magazine InStyle, Emily VanCamp avait accepté de dire quelques mots sur son couple. "J'ai un amoureux merveilleux dans ma vie. La confiance est la chose la plus importante dans une relation parce que tout rentre dans l'ordre une fois qu'elle est acquise", disait-elle. Et la star, aussi vue dans le rôle de Sharon Carter alias Agent 13 dans Captain America, n'avait pas caché son envie de devenir maman en affirmant qu'elle "y pensait tout le temps". Un projet pas encore concrétisé pour le couple qui, pour l'heure, n'a accueilli qu'un petit chien...

Retrouvez Emily VanCamp dans The Resident, sur TF1, chaque mercredi dès 21h05.