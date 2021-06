Emma Colberti ex-compagne d'un acteur connu : "Il voulait 7 enfants de sept 7 femmes différentes"

L'actrice d'"Un si grand soleil" s'est mise en couple avec un acteur connu il y a un peu plus de vingt ans. Interrogée par "Closer", Emma Colberti en a dit un peu plus sur le sujet et la raison de leur rupture.

Depuis 2018, Emma Colberti incarne la prof de français Eve Prodi dans la série à succès de France 2 Un si grand soleil. Une charmante actrice qui ne laisse pas le public indifférent. Interrogée sur sa vie amoureuse par nos confrères de Closer (édition du 25 juin 2021), l'actrice de 48 ans a révélé qu'elle avait vécu une histoire d'amour avec un acteur bien connu du grand public. Si vous êtes un acteur, passez votre chemin ! Emma Colberti n'a à priori pas envie de se mettre en couple avec un homme qui exerce le même métier qu'elle. Mais elle ne le cache pas, elle a déjà vécu une idylle avec l'un d'eux, à savoir Sagamore Stévenin (47 ans). "J'ai eu une histoire d'amour avec Sagamore Stévenin pour qui j'ai un immense respect. Je le porte affectueusement dans mon coeur. On s'était rencontrés sur Romance X de Catherine Breillat. Il était trop jeune : 25 ans. C'était un chien fou. Il m'a dit : 'Je veux sept enfants de sept femmes différentes !' J'avais mon fils. Il était impossible de rester avec cet homme que j'aimais terriblement. Après lui, je me suis dit : 'Plus jamais je ne serai avec un acteur'", a expliqué la maman de Baptiste (28 ans, né de son ancienne union avec le photographe Pierre-Anthony Allard. Si aujourd'hui, Emma Colberti est célibataire et heureuse de l'être, Sagamore Stévnin n'est pas un coeur à prendre. Il partage la vie d'une certaine Stéphanie, une femme qui travaille dans le milieu artistique. Avec elle, il rêvait d'avoir des enfants. Mais la vie en a voulu autrement... "Je n'ai pas pu en avoir, c'est le drame de ma vie. Quand j'étais jeune, à chaque fois que je me faisais faire un test VIH, je demandais un spermogramme pour être sûr que tout allait bien, tellement c'était important pour moi de devenir père un jour. Ironie du sort quand j'ai rencontré ma compagne, j'ai découvert que j'étais atteint d'azoospermie [une anomalie du sperme caractérisée par l'absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculation, NDLR]. C'est comme ça...", a-t-il révélé à Voici début juin.