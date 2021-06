Un si grand soleil, Emma Colberti face à un "choc monumental" à 17 ans : "15 ans d'analyse" pour l'actrice

Depuis 2018, Emma Colberti incarne la prof de français Eve Prodi dans la série à succès de France 2 Un si grand soleil. Interrogée par Closer, elle a évoqué son rôle mais a aussi et surtout parlé de sa vie personnelle. L'occasion de découvrir qu'elle a vécu un drame, à l'âge de 17 ans.

Quelques mois après avoir obtenu son baccalauréat, Emma Colberti a vécu l'une des épreuves les plus difficiles dans une vie. L'actrice de 48 ans a perdu sa maman, un énorme choc : "Elle est décédée au mois de novembre... Un choc monumental. J'en ai souffert terriblement. Pour faire mon deuil, j'ai fait quinze ans d'analyse. Après sa disparition, j'ai senti en moi qu'il fallait que je donne la vie. C'était impératif." Cette année là, elle a rencontré le photographe Pierre-Anthony Allard et, rapidement, elle lui a parlé de son envie de maternité. "Nous nous sommes mariés. A 18 ans, j'ai dit : 'Je veux un enfant, c'est vital pour moi.' 'Mais tu es trop jeune', a-t-il répondu. J'ai donné la vie à 20 ans comme dans un élan vital. Ma psy m'a dit : 'Ca t'a sauvée'", a-t-elle poursuivi.

Emma Colberti est en effet devenue l'heureuse maman d'un garçon prénommé Baptiste (28 ans). "Il a quitté le nid il y a dix ans. Il est parti vivre avec Hélène Lucas, cheffe pâtissière à Paris, qui est toujours sa compagne, tout en poursuivant ses études au Conservatoire de musique. Il a un diplôme de chef d'orchestre. Il est compositeur de musique de films", a précisé la comédienne.

Emma Colberti a également accepté de se confier sur sa rencontre avec le papa de son fils, juste avant le décès de sa maman : "Parallèlement au lycée, j'étais au Cours Florent. Les agents de comédiens venaient auditionner des élèves pour des castings de cinéma. Mais seul le théâtre comptait ! J'ai donné la réplique à un élève pour lui rendre service et une agente m'a dit : 'Je vous prends dans mon agence.' Il fallait des photos de moi. On m'a donné le nom de Pierre. Plus tard, il m'a confié : 'Dans l'objectif, je t'ai aimée tout de suite.'" Aujourd'hui, elle est célibataire et en est très heureuse.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Closer du 25 juin 2021.