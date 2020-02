Emma Colberti (Un si grand soleil): Doux message pour l'anniversaire de son fils

En juin 2019, interrogée par Télé Loisirs, Emma Colberti avait déjà clamé son amour pour son fils : "J'ai un fils tellement extraordinaire. Mais vraiment ! J'ai une chance folle, merci de m'avoir donné un fils si merveilleux. Je n'ai aucun problème avec lui", affirmait-elle.

Fruit de son amour avec le photographe Pierre-Anthony Allard, son fils Baptise Allard, est aujourd'hui un musicien accompli. Joueur de piano émérite, le jeune homme tient également son propre compte Instagram sur lequel il a notamment dévoilé son premier album, intitulé Rubato et dont la sortie officielle est prévue pour janvier 2020. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, le garçon n'a jamais souhaité suivre le même chemin que sa mère : "Sa passion, c'est la musique. Il est inscrit au conservatoire depuis ses 6 ans. Il joue du piano et de la guitare. Il veut devenir compositeur de musique de film", expliquait-elle à Télé Star en 2010.

Un rêve que le jeune homme semble désormais toucher du doigt...