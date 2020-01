Emmanuel et Brigitte Macron de retour au théâtre pour applaudir Alex Lutz

Vendredi 24 janvier, Emmanuel et Brigitte Macron se sont accordés une parenthèse humoristique. On a en effet pu les apercevoir au spectacle du comédien Alex Lutz aux Folies Bergères à Paris.

C'est le producteur de spectacles (et propriétaire de plusieurs théâtres) Jean-Marc Dumontet qui l'a confirmé sur son compte Twitter. Il a également précisé que le président "n'était pas pressé de partir" à la fin du show et que Brigitte et lui sont restés pour discuter et saluer le public. Il est vrai que le couple présidentiel rate rarement une occasion de soutenir la culture et les artistes français. Le 17 janvier déjà le couple assistait à une représentation de La Mouche au théâtre des Bouffes du Nord (avant d'être dérangé - mais sans plus - par des manifestants) et dimanche 19 janvier, c'est en solo que Brigitte se rendait au spectacle annuel des Enfoirés à l'AccorHotels Arena à Paris.