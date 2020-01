Laurence Ferrari et son ex-mari Thomas Hugues se retrouvent pour Alex Lutz

Depuis le 25 octobre dernier, Alex Lutz se produit sur la scène des Folies Bergère à Paris. Le comédien primé aux César en 2019 y propose un spectacle qui mêle humour et poésie et au cours duquel un cheval vient lui prêter main-forte. Alors qu'il sera à l'affiche jusqu'au 26 janvier, sa présentation la plus importante s'est déroulée le 17 janvier. Et pour cause, Alex Lutz célébrait sa centième performance.

À cette occasion, l'ancien membre du duo loufoque Catherine et Liliane avait convié ses amis stars a venir témoigner de ses talents de show man. Ainsi, ils sont nombreux à avoir répondu présents, à commencer par son acolyte de Canal+, Bruno Sanches. Des pointures du cinéma ont également fait le déplacement comme Nathalie Baye, Guillaume Gallienne, Marina Hands, Patrice Leconte, Lisa Azuelos et sa fille Thaïs, sans oublier Eva Darlan et Richard Anconina. Ont également assisté à la pièce humoristique, Delphine Ernotte et son mari, Michel Field, Raphaël Mezrahi, Alexandra Golovanoff, Nelson Monfort accompagné de sa fille, Pierre Lescure, Michaël Gregorio et les Coquettes (groupe d'humour musical français, composé de Juliette Faucon, Lola Cès et Marie Facundo).

Enfin, Alex Lutz a pu compter sur le soutien de la journaliste Laurence Ferrari, qui a certainement dû croiser son ex-mari Thomas Hugues au cours de la soirée, car il était lui aussi de la partie. Le couple s'était marié en 1993 et, de cette union, sont nés deux enfants, Baptiste et Laëtitia. Quatorze ans plus tard, en 2007, les deux animateurs télé se séparent. Depuis, chacun a refait sa vie. Laurence Ferrari coule des jours heureux avec le musicien Renaud Capuçon qu'elle épouse en 2009 et avec qui elle a un fils, Elliott né en 2010. Quant à Thomas Hugues, il s'est également remarié et partage désormais sa vie avec Isabelle Roche.