Emmanuel et Brigitte Macron : Tendre étreinte dans le jardin de l'Élysée

Pour la première fois depuis son élection le 23 octobre 2019, Kaïs Saied s'est rendu en France pour une visite de travail de 24 heures avec Emmanuel Macron. Lundi, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe dans le jardin du palais de l'Élysée. Le président français et son homologue devaient échanger sur l'impact de la crise du coronavirus et du confinement sur l'économie tunisienne, Kaïs Saied venant encourager une entraide entre son pays et son premier partenaire économique.

"La France et la Tunisie sont liées par une amitié indéfectible. Dans ce moment critique, j'ai indiqué au président Kaïs Saïed qu'il pouvait compter sur notre soutien pour faire face à la pandémie et approfondir notre relation, notamment dans la santé et la formation des jeunes", a commenté Emmanuel Macron sur Twitter. Une visite qui intervient moins d'un an après le prochain Sommet de la francophonie qui se tiendra à Djerba en 2021. Le duo a également évoqué la crise en Libye et, toujours sur Twitter, Emmanuel Macron a appelé à un cessez-le-feu "urgent".