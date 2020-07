Emmanuel Macron : Quel est l'homme d'État avec qui il s'est "bourré la gueule" ?

Le 21 juillet 2020, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont réjouis de voir leur "plan de relance solidaire" aboutir, après des négociations difficiles avec plusieurs pays européens, sceptiques à l'idée d'un emprunt commun pour soutenir l'économie de l'Union européenne après la crise sanitaire. Il aura fallu 92 heures d'intenses discussions pour que tous les dirigeants concernés s'accordent sur une enveloppe de 750 milliards d'euros, une étape majeure depuis la création de l'UE.

Pourtant, c'est dans la bonne humeur que ce marathon diplomatique avait commencé trois jours plus tôt, comme l'a expliqué Paris Match, dans son édition du 23 juillet 2020. Lors de son arrivée à Bruxelles, le président français avait les bras chargés de cadeaux : "Six bouteilles de Bourgogne - un Corton, son vin blanc préféré - pour l'anniversaire d'Angela Merkel [qui a fêté ses 66 ans le 17 juillet, NDLR], un tableau pour le Portugais Antonio Costa né aussi un 17 juillet et un service en porcelaine de Sèvres pour la Première ministre danoise [Mette Frederiksen] qui s'est mariée deux jours plus tôt", ont rapporté nos confrères.

Rapidement, les négociations sur le plan de relance européen se sont tendues entre Emmanuel Macron et Mark Rutte, 53 ans, le Premier ministre des Pays-Bas. Un bras de fer amical puisque les deux chefs d'Etat s'avèrent être de bons amis, après les sept visites de Mark Rutte à Paris depuis 2017. "Macron l'a même invité à dîner à La Rotonde, son restaurant fétiche, là où il avait réuni ses amis le soir du premier tour de l'élection présidentielle", précise le magazine. A l'image du mari de Brigitte Macron, le Néerlandais serait lui aussi un bon vivant. "On s'est bourré la gueule au pastis !", a même confié Emmanuel Macron à Paris Match. Finalement, les deux amis et adversaires ont réussi à s'entendre avec le reste des dirigeants européens. A quand la prochaine beuverie pour fêter cet accord historique ?