La Première ministre du Danemark s'est enfin mariée après trois tentatives

Mette Frederiksen et Bo Tengberg se souviendront longtemps de ce mariage dont la date a été décalée par trois fois ! La Première ministre du Danemark et son fiancé ont effet pu se marier le 15 juillet 2020 et, visiblement, le jeu en valait la chandelle.

Robe blanche classique, près du corps et sans chichis, bouquet de fleurs champêtre... la femme politique de 42 ans avait misé sur la sobriété et la simplicité pour ce mariage intimiste organisé sur l'île de Zélande où le couple possède une maison de vacances. Selon la presse danoise, 90 personnes ont été invitées à la cérémonie. Un mariage qui a donc ENFIN eu lieu : la quatrième tentative a été la bonne.

Mette Frederiksen a dû faire passer son travail avant sa vie privée à plusieurs reprises ces derniers temps. Elle aurait dû épouser en 2019 celui qui est son compagnon depuis six ans, mais les élections législatives danoises ont changé la donne. Puis, le coronavirus a compliqué les choses. Quand finalement tout a encore été décalé, cette fois au 18 juillet 2020, elle a appris qu'elle était invitée à une réunion du Conseil européen à Bruxelles et qu'elle ne pouvait pas manquer l'événement. Cette fois, son fiancé et elle ont donc fait le choix d'avancer la date. Le 15 juillet 2020, ils sont enfin parvenus à se dire oui. À plusieurs reprises, Mette Frederiksen a loué la patience de son mari qui a bien compris que les affaires de l'État passaient avant leur vie privée.

La Première ministre Mette Frederiksen s'est déjà mariée une fois par le passé et elle est maman de deux enfants, Magne et Ida.