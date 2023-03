Emmanuel Petit : Son ex femme dévoile des photos de Zoé, devenue une magnifique jeune femme

Le 22 mars est certainement une journée qu'Emmanuel Petit attend tous les ans avec impatience, puisqu'il peut célébrer l'anniversaire de sa fille, Zoé. S'il se montre très discret sur sa vie privée, le champion du monde 98 est l'heureux père d'une grande fille qui vient de fêter son anniversaire. C'est avec son ancienne femme, Agathe de la Fontaine, que l'ancien footballeur de 52 ans a eu sa fille et s'ils ne sont plus ensemble, ils s'occupent de leur fille, qui a bien grandi.

Après sa carrière de footballeur professionnel, Emmanuel Petit a parfaitement su se reconvertir en devenant consultant dans les médias. Actuellement à la radio chez RMC, il intervient régulièrement dans l'émission Rothen s'enflamme et on ne peut pas dire qu'il cherche à éviter les scandales. Il y a quelques jours, il a réagi à la polémique entourant Antoine Griezmann, qui réfléchirait à prendre sa retraite après que Didier Deschamps lui ait préféré Kylian Mbappé comme capitaine des Bleus.

Côté vie privée, Emmanuel Petit est un homme très discret, qui en dit le moins possible, mais qui est l'heureux papa d'une grand fille qui vient tout juste de célébrer ses 21 ans. Avec des parents comme le footballeur et l'actrice de 50 ans, Zoé a hérité de bons gènes et elle est aujourd'hui mannequin. Pour son anniversaire, sa mère lui avait réservé un beau repas au restaurant avec, comme le veut la tradition, le gâteau avec les bougies, comme Agathe de la Fontaine l'a montré dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama).

Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Je suis fière de toi. Tu es une chic fille. Je t'aime à la folie

En plus de ça, l'ex femme d'Emmanuel Petit a partagé plusieurs photos et vidéos de sa fille à travers les années sur son compte Instagram. "Bon anniversaire ma grande, tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Je suis fière de toi. Tu es une chic fille. Je t'aime à la folie", ajoute Agathe de la Fontaine dans un message très touchant. Sur les photos, on peut se rendre compte que la petite Zoé est devenue avec les années une grande et très jolie blonde.