"Caca nerveux", "égocentrique" : Emmanuel Petit détruit une star de l'équipe de France

C'est la question qui agite l'équipe de France depuis plusieurs semaines maintenant et on tient enfin la réponse. Avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, les Bleus se sont retrouvés sans capitaine alors qu'une série de matchs internationaux se profilent. Il a donc fallu faire un choix pour Didier Deschamps, qui a décidé de faire confiance à Kylian Mbappé pour enfiler le brassard de capitaine à l'avenir. S'il n'a que 24 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain a déjà tout d'un grand et il fait déjà partie des joueurs les plus influents de la planète.

Forcément, lorsqu'un candidat est choisi, il y a des perdants et le principal dans cette histoire semble être Antoine Griezmann. Présent depuis 2014 en équipe de France et auteur de 117 sélections sous le maillot tricolore, le joueur de l'Atletico Madrid avait de sérieux arguments à avancer, mais le sélectionneur a finalement estimé que Kylian Mbappé était plus à même de remplir ce rôle. Une décision qui aurait fortement irrité celui qui vient de fêter ses 32 ans, qui se poserait désormais des questions sur son avenir en Bleu. D'après les informations sorties dans la presse française, celui que l'on surnomme Grizou réfléchirait, lui aussi, à prendre sa retraite internationale.

Il nous donne le parfait exemple de pourquoi il ne faut pas lui donner justement

Un comportement qui irrite fortement un ancien champion du monde, connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Consultant de luxe de l'émission Rothen s'enflamme, Emmanuel Petit a tenu à réagir aux informations concernant Antoine Griezmann et il n'a pas vraiment été tendre avec le meneur de jeu des Bleus. "Le brassard doit revenir naturellement à un joueur, de façon unanime parce qu'il fédère tout le monde dans un vestiaire. De là à le réclamer et d'en faire un caca nerveux après, excuse-moi, il nous donne le parfait exemple de pourquoi il ne faut pas lui donner justement, car il en fait un rapport égocentrique", a lancé l'ex d'Agathe de La Fontaine dans l'émission du 21 mars.