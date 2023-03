Diaporama : "Caca nerveux", "égocentrique" : Emmanuel Petit détruit une star de l'équipe de France

4 / 13

C'est Kylian Mbappé qui a été choisi par Didier Deschamps pour devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France, au grand dam d'un autre joueur Kylian Mbappe (PSG) - Match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Paris Saint-Germain (PSG) au stade Rennais (0-2) au Parc des Princes à Paris le 19 mars 2023. Ligue 1 Uber Eats championship match between Paris Saint-Germain (PSG) at Stade Rennais (0-2) at the Parc des Princes in Paris on March 19, 2023. © BestImage, Panoramic / Bestimage