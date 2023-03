"Individualiste", "pourri gâté" : Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus, atomisé par deux célèbres spécialistes

C'est la question que tout le monde se posait depuis l'annonce de la retraite d'Hugo Lloris il y a quelques semaines de ça. Recordman du nombre de sélections en équipe de France, le gardien de but champion du monde en 2018 a annoncé qu'il en avait terminé avec les Bleus, préférant se consacrer sur son club et garder plus de temps pour sa famille. Un coup dur pour Didier Deschamps, qui a donc dû trouver un nouveau leader pour son équipe, mais celui-ci ne sera pas Antoine Griezmann. La star de l'Atletico Madrid avait pourtant toutes les qualités requises, mais un autre joueur a hérité du brassard, Kylian Mbappé.

L'attaquant du Paris Saint-Germain, pourtant seulement âgé de 24 ans, a trouvé grâce aux yeux du sélectionneur, qui a donc décidé d'en faire son nouveau capitaine. Véritable star mondiale, auteur d'un triplé en finale de Coupe du monde et considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé semble réunir toutes les caractéristiques pour remplir ce rôle. Pourtant, deux célèbres journalistes présents sur le plateau de C à vous ce mardi 21 mars ont tenu à tempérer l'enthousiasme général. Mohamed Bouhafsi, journaliste de l'émission de France 5, a fait un petit rappel en préambule : "Il va devoir montrer que c'est un grand joueur en dehors du terrain aussi."

Pendant des années, on a critiqué Mbappé pour son comportement individualiste

Il a ensuite poursuivi en évoquant l'image que Kylian Mbappé a pu avoir dans un passé pas si lointain. "Pendant des années, on a critiqué Mbappé pour son comportement individualiste, on a souvent dit que c'était un gamin pourri gâté", poursuit Mohamed Bouhafsi, avant qu'un autre journaliste bien connu et présent sur le plateau n'intervienne à son tour. Daniel Riolo, venu parler du nouveau capitaine, ajoute : "Oui, il agace", en parlant du nouveau chouchou du football français.

Si le diagnostic posé par les deux journalistes peut paraître dur, le compagnon de Géraldine Maillet termine sur une note bien plus positive. "J'ai quand même l'impression que dans le vestiaire des Bleus, toute la nouvelle génération qui est arrivée (...) est quand même vraiment derrière lui", conclut Daniel Riolo.