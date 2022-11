Mohamed Bouhafsi (C à vous) insulté et frappé par le "fils d'un acteur célèbre", étranges révélations

À seulement 30 ans, Mohamed Bouhafsi incarne la relève du journalisme français. Chroniqueur dans l'émission C à Vous aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, le jeune homme a été journaliste sportif sur RMC et BFMTV pendant plusieurs années. Il est d'ailleurs à l'origine du documentaire Les Bleus et l'Elysée diffusé ce dimanche 20 novembre sur France 5 à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde qui se tient au Qatar jusqu'au 18 décembre prochain.

Mais derrière le professionnalisme et le sourire angélique de ce jeune homme de 30 ans se cachent des blessures d'enfance. Mohamed Bouhafsi a été victime de violences intrafamiliales jusqu'à l'âge de 8 ans. Un souvenir traumatisant qui avait fait l'objet d'un témoignage paru dans le livre Rêver sous les coups (Larousse), édité en novembre 2021. Le journaliste sportif organise même ce week-end un tournoi de football pour les enfants victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Un tournoi qui se tient au Jardin d'acclimatation et au Stade de France. "C'est le projet de ma vie, s'est-il expliqué dans un portrait que lui consacre Le Figaro dans son édition du 19 novembre. Si on ne fait rien pour eux aujourd'hui, et cela peut paraître choquant de le dire comme ça, on aura demain des violeurs, des assassins, des délinquants, des dépressifs, des suicidaires. Et des prisons encore plus remplies... Il faut protéger ces enfants, les sortir de leur milieu mais aussi leur donner des moments d'évasion, de bonheur."

Le 11 Septembre, c'est ta faute, t'es le fils de Ben Laden

En parlant de violence, le chroniqueur de C à Vous en a profité pour glisser une anecdote qui remonte à ses années de collège : "Le fils d'un acteur célèbre m'avait insulté, tapé, et avait écrit dans mon agenda Harry Potter : 'Le 11 Septembre, c'est ta faute, t'es le fils de Ben Laden'", s'est-il souvenu. En revanche, Mohamed Bouhafsi a préféré taire le nom de l'acteur en question.

