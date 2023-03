"Une fois encore, tu n'es pas là..." : Antoine Griezmann séparé de sa famille, le regret de sa femme Erika

Depuis ses premières sélections en équipe de France en 2014, Antoine Griezmann est devenu l'un des hommes de base de Didier Deschamps et plus de neuf ans après sa première convocation, il compte désormais 117 sélections sous le maillot tricolore. Champion du monde en 2018 en Russie, le natif de Mâcon (Saône-et-Loire) fête ce 21 mars ses 32 ans et pour cette journée si spéciale, il est en France, du côté de Clairefontaine, où se réunissent les Bleus avant les deux rencontres qui se profilent.

S'il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, Antoine Griezmann, qui a récemment eu le droit à sa statue au musée Grévin, n'a pourtant jamais joué en France dans sa carrière en club. Considéré comme trop petit et pas assez athlétique, il a dû partir en Espagne, où il a fait sa vie. Il rencontre sa femme, Erika Choperena, lorsqu'il évolue au Pays basque, avant de partir pour Madrid où il va s'épanouir du côté de l'Atletico. S'il a connu une parenthèse pas vraiment convaincante au FC Barcelone, il est revenu dans la capitale espagnole en 2022, pour le plus grand bonheur des siens. Père de trois adorables enfants, Mia (6 ans), Amaro (3 ans) et Alba (1 an et demi) qui partagent tous la même date d'anniversaire, il n'est donc pas chez lui pour fêter le sien.

Tes enfants ne peuvent pas avoir de meilleur exemple à qui ils veulent ressembler

Les matchs internationaux tombent souvent à la même période de l'année et donc depuis plusieurs années maintenant, Antoine Griezmann n'est pas avec sa femme et ses enfants pour fêter son anniversaire et visiblement cela pèse à Erika. Sur son compte Instagram, la belle espagnole a partagé une photo d'elle et de son mari en écrivant un beau message à son intention. "Joyeux anniversaire gordi. Même si une fois de plus tu n'es pas à la maison pour fêter ça, nous t'attendons et buvons à ta santé", lui adresse la mère de ses 3 enfants, avant de lui faire une belle déclaration : "Nous trinquons à ton savoir-être, à te lever derrière chaque coup que tu reçois, à nous apprendre que les choses sont bien faites ou ne sont pas bien faites, à nous inculquer que seuls les lâches jettent l'éponge. Tes enfants ne peuvent pas avoir de meilleur exemple à qui ils veulent ressembler. Pour cela et bien plus, tu seras toujours notre leader numéro 1. P.S. : à ton retour, je te fais la fête du siècle."