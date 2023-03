Antoine Griezmann : Ses 3 enfants nés le même jour, des naissances programmées ? Il donne enfin sa réponse !

Soirée de gala ce lundi 6 mars pour Antoine Griezmann. La star de l'équipe de France était à l'honneur dans la capitale puisqu'il a eu le plaisir d'assister au dévoilement de sa statue de cire au musée Grévin. Un privilège que peu d'autres footballeurs ont eu et qui a visiblement fait très plaisir au joueur de l'Atletico Madrid. Venu accompagné de sa femme et de deux de ses trois enfants, il avait également convié sa famille, à commencer par ses parents, Alain et Isabelle, ainsi que Maud et Théo, sa soeur et son frère.

Une belle soirée où il a eu la chance d'être intronisé par Stéphane Bern, avant qu'il ne monte sur scène pour dire quelques mots. "Choqué" devant la ressemblance entre son double de cire et lui-même, Antoine Griezmann a profité de sa présence exceptionnelle dans la capitale pour répondre à quelques questions des journalistes. Venu avec Mia (6 ans) et Amaro (3 ans), le champion du monde a été taquiné sur scène par le point commun qui existe entre ses fils et Stéphane Barret, le sculpteur qui s'est occupé de sa statue. Ils sont tous nés un 8 avril ! En effet, que ce soit les deux grands où la petite dernière Alba, les trois enfants de Grizou sont nés ce jour-la !

C'est aussi un jour gravé à jamais pour toute la famille, d'autant plus entre frères et soeurs

Une drôle de coïncidence et pour certains, il pourrait même s'agir d'accouchements programmés, mais interrogé sur ce fait pour le moins insolite, Antoine Griezmann a apporté sa réponse au Journal des Femmes. "Ce n'est pas cherché, ni voulu, c'est comme ça, mais c'est aussi un jour gravé à jamais pour toute la famille, d'autant plus entre frères et soeurs", a expliqué le natif de Mâcon, qui est lui né un 21 mars et fêtera donc d'ici quelques jours ses 32 ans.

Installé à Madrid depuis 2014, avec une parenthèse de deux ans à Barcelone, Antoine Griezmann a fait le déplacement jusqu'à Paris pour ce bel évènement et il en a également profité pour en dire plus sur le père qu'il est avec ses enfants. "J'essaie d'être un papa exemplaire et assez strict. J'essaie de leur donner tout l'amour possible et qu'ils méritent", explique Grizou, qui doit certainement s'en sortir aussi bien sur les terrains de foot qu'à la maison !