Antoine Griezmann "choqué" par sa statue au musée Grévin : sa femme Erika et leurs enfants présents pour l'inauguration

Si le musée Grévin a bien plus de 100 ans, les footballeurs ne sont pas si nombreux à avoir eu l'honneur d'y accéder. Les légendes comme Zinedine Zidane y sont bien évidemment représentées, lui qui a même eu droit à trois versions de sa statue, ou encore les stars actuelles comme Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé, mais cela reste réservé à une caste très spéciale de footballeurs. Ce lundi 6 mars, le musée parisien a intronisé l'un des joueurs les plus marquants des dix dernières années, Antoine Griezmann.

Le natif de Mâcon, parti faire ses classes en Espagne du côté de la Real Sociedad au Pays basque, avant d'exploser sur la scène internationale à l'Atletico Madrid, fait déjà partie, à seulement 31 ans, des légendes de l'équipe de France. Champion du monde en 2018 avec les Bleus, il a échoué l'hiver dernier en finale au Qatar, réussissant une nouvelle fois une compétition de très haut niveau. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants des dix dernières années, c'est tout naturellement que le musée Grévin lui a fait une place en son sein. Pour l'occasion, celui que l'on surnomme Grizou n'avait pas fait le voyage en solitaire et il avait décidé d'emmener toute sa famille avec lui.

Grizou sous le choc et accompagné de toute sa famille

Tout sourire, Antoine Griezmann était ravi d'enfin découvrir sa statue et il s'est même dit "choqué", ne trouvant plus ses mots au moment de son passage sur scène. Une statue du joueur reproduisant l'une de ses célébrations iconiques et avec le maillot de l'équipe de France sur le dos. Antoine Griezmann a notamment été choqué par la ressemblance de ses mollets !

Au premier rang de la salle, Purepeople (présent à l'évènement) a pu voir sa femme, Erika Choperena, ainsi que sa mère, Isabelle. Notre journaliste, présent sur place, peut également confirmer la présence de deux deux enfants du joueur, Mia (6 ans) et Amaro (3 ans), ainsi que de sa grande soeur, Maud et son petit frère, Théo. Sa dernière petite fille Alba, était absente, surement encore trop petite pour assister à ce genre de soirée. Le père du joueur, Alain, était également de la partie pour entendre le discours d'intronisation prononcé par Stéphane Bern, devant une salle bien garnie.