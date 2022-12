Antoine Griezmann papa de 3 enfants : Mia, Amaro et Alba partagent un improbable point commun !

C'est un match que tous les Français attendent avec impatience et une confrontation très rare à ce stade de la compétition. Ce soir, les Bleus de Didier Deschamps vont affronter leurs rivaux anglais pour une place en demi-finale de Coupe du monde. Un match à très fort enjeu et pour lequel le sélectionneur pourra compter sur le talent et l'expérience d'Antoine Griezmann. Le meneur de jeu des tricolores est étincelant depuis le début de la compétition et il pourra compter sur le soutien de ses proches en tribunes, puisque sa femme Erika est venue avec leurs trois enfants. La petite Mia, l'aînée de la famille, est née en 2016, avant qu'Amaro n'arrive en 2019 et enfin Alba en 2021.

Pour ce qui est de la date d'anniversaire, les parents ne devraient pas avoir trop de mal à s'en souvenir, puisque leurs trois enfants sont tous nés le même jour ! En effet, Mia, Amaro et Alba sont tous nés le 8 avril, un point commun assez incroyable et qu'Antoine Griezmann a tenté d'expliquer dans un entretien accordé au Figaro en juin 2021. "Je n'ai aucune potion magique pour expliquer une telle chose à part vous dire que quand tu es tranquille, détendu en vacances, sans pression ni match ou entraînement les choses se passent naturellement", racontait-il à l'époque. Une drôle coïncidence donc, pour les enfants, qui doivent certainement avoir droit à une sacrée fête d'anniversaire chaque année !

Un match compliqué à venir face aux Anglais

En tout cas, le footballeur de 31 ans va bien avoir besoin du soutien des siens ce soir pour affronter les Anglais, emmenés par un Harry Kane en grande forme et qui semblent bien armés pour aller au bout cette année. De son côté, l'équipe de France peut compter sur des atouts de taille, à commencer par sa paire Kylian Mbappé et Olivier Giroud, tous les deux impériaux depuis le début et dont la relation fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Après un début de mondial très réussi, les Bleus se sont défaits assez facilement des Polonais dimanche 4 décembre et ont donc bénéficié de presque une semaine de repos avant ce grand rendez-vous.