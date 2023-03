Diaporama : Antoine Griezmann : Ses 3 enfants nés le même jour, des naissances programmées ? Il donne enfin sa réponse !

1 / 13 Antoine Griezmann : Ses 3 enfants nés le même jour, des naissances programmées ? Il donne enfin sa réponse !

2 / 13 Antoine Griezmann s'explique sur la drôle de coïncidence qui touche ses enfants Antoine Griezmann - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 13 Le champion du monde était à Paris le 6 mars pour assister à l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin Stéphane Bern et Antoine Griezmann - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris le 6 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 13 Le père de Mia, Amaro et Alba en a profité pour répondre aux questions des journalistes, notamment sur ses enfants et le drôle de point commun qu'ils ont Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris le 6 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 13 En effet, les trois sont tous nés le même jour, le 8 avril. Un drôle de hasard et certains pensent d'ailleurs qu'il pourrait s'agir de naissances programmées Antoine Griezmann au match de demi-finale opposant la France au Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 au stade Al-Bayt, à Doha, Qatar, le 14 décembre 2022. La France a gagné 2-0. © Philippe Perusseau/Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau / Bestimage

6 / 13 "Ce n'est pas cherché, ni voulu, c'est comme ça, mais c'est aussi un jour gravé à jamais pour toute la famille, d'autant plus entre frères et soeurs", a rétorqué Antoine Griezmann Antoine Griezmann et son double en cire - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris le 6 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 13 Le footballeur de 31 ans a également évoqué son rôle de père. "J'essaie d'être un papa exemplaire et assez strict. J'essaie de leur donner tout l'amour possible et qu'ils méritent", a-t-il expliqué Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris le 6 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 13 Antoine Griezmann de l'Atletico de Madrid lors du match de football de la Coupe du Roi quart de finale opposant le Real Madrid et l'Atlético de Madrid à stade l'Estadio Santiago Bernabeu à Madrid, Espagne le 27 janvier 2023. Le Real a gagné 3-1. © Pablo Garcia/DAX/Zuma Press/Bestimage © BestImage

9 / 13 Kylian Mbappé et Antoine Griezmann au match de football de quart de finale opposant la France à l’Angleterre lors de la coupe du Monde (FIFA 2022) au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Philippe Perusseau/Bestimage © BestImage

10 / 13 Antoine Griezmann et son double en cire - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris le 6 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

11 / 13 Antoine Griezmann s'est teint les cheveux en rose fluo ! Madrid, le 8 janvier 2023. © Ruben Albarran/Zuma Press/Bestimage © BestImage

12 / 13 Erika Choperena ( femme de Antoine Griezmann) au match de football de quart de finale opposant la France à l’Angleterre lors de la coupe du Monde (FIFA 2022) au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Philippe Perusseau/Bestimage © BestImage