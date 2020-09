Éric le chevrier (L'amour est dans le pré) tacle Claudine sur son poids !

Lundi 14 septembre 2020, dans L'amour est dans le pré, Éric a rencontré Claudine, seule femme à lui avoir écrit une lettre. Heureusement, entre eux, le courant est très bien passé. Il l'a donc invitée à venir chez lui comme on a pu le voir dans l'épisode diffusé le 21 septembre. Des retrouvailles chaleureuses malgré un sacré écart d'Éric.

Le chevrier et ramoneur de 54 ans était ravi de revoir sa petite Claudine comme il l'appelle. Et cette dernière n'est pas venue les mains vides. Elle a bien sûr mis des crêpes dans sa valise, elle qui en avait déjà préparé pour le speed-dating et avait transformé ce rendez-vous en un moment gourmand.

Arrivée chez Éric, elle a aussi sorti de son sac un gâteau, une confiture de rhubarbe (ce que n'aime pas Éric, car "ça bouffe les dents"). Direct et franc comme toujours, il a fait une remarque bien maladroite à sa prétendante. Alors qu'elle était en train de sortir de ses bagages des kiwis et des bananes, ce qui n'a pas trop plu à Éric qui n'est décidément pas très fruit, elle a fait une confidence au chevrier. Elle a décidé de ne plus manger de gâteau et d'acheter des gourmandises à la boulangerie.... Elle souhaite faire attention à sa santé, sous-entendant qu'elle tentait de ne pas trop prendre de poids. Une initiative positive, mais à laquelle Éric a réagi de façon étonnante puisqu'il a alors déclaré : "C'est vrai que tu es un peu grosse."

Cette remarque, Claudine ne semble pas l'avoir entendue puisqu'elle n'a pas réagi. Mais on le connaît, Éric, à aucun moment n'a voulu faire de mal, il n'a plus l'habitude d'être avec une femme et parle plus vite qu'il ne le devrait. C'est un homme bourru, mais très tendre.