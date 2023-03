Erik Orsenna : Son ex Sophie Davant était-elle "trop belle ou trop jeune" pour lui ?

L'écrivain Erik Orsenna fête en ce mercredi 22 mars 2023 son anniversaire et s'apprête donc à souffler sa 76ème bougie. Figure incontournable de la littérature française - il est notamment membre de la prestigieuse Académie Française - il a connu de multiples chapitres dans sa vie personnelle. En effet, ses histoires sentimentales sont nombreuses puisque l'auteur a eu deux enfants et s'est marié à trois reprises pour autant de divorces. L'une de ses dernières relations connues n'est autre qu'une célèbre présentatrice de télévision française !

Effectivement, le romancier a formé un couple de célébrités avec... Sophie Davant ! Leur idylle a duré de mars 2012 à septembre 2013. Un véritable coup de foudre puisque l'animatrice de l'émission Affaire conclue sur France 2 avait alors quitté son époux de longue date, le journaliste et animateur Pierre Sled, avec qui elle a eu ses deux enfants : Nicolas né le 24 juillet 1993 et Valentine née le 27 novembre 1995 .



Les histoires d'amour sont fragiles

"Je suis parfois débordée par mes émotions", confiait Sophie Davant en 2013 dans les colonnes de Télé 7 Jours. Il faut dire qu'Erik Orsenna avait sorti le grand jeu pour la séduire avec de multiples déclarations enflammées en direct des ondes de la radio. "Elles m'ont à la fois flattée, amusée et troublée. Mais ces mots lui appartiennent et je ne les commenterai pas", concédait-elle alors à ce sujet. Elle décrivait leur relation comme "une très belle histoire d'amour qui [lui] appartient". L'animatrice filait alors le parfait amour avec l'homme de lettres. "Il a beaucoup d'humour et il est très malin... Je ne me sens ni trop belle ni trop jeune pour lui. Ce qu'on partage nous est propre. Les histoires d'amour sont fragiles. Il faut les protéger", avançait-elle.

Elle était également revenue sur le contexte peu évident qui a entouré la naissance de cette union. "Mon souci, c'est le respect des gens que j'aime et de la famille que j'ai constituée avec Pierre Sled, précise-t-elle. Nous sommes restés très proches et très complices, très présents auprès de nos enfants pour qu'ils vivent au mieux notre séparation", déclarait-elle à l'époque. "Je suis fière du couple que nous avons formé durant vingt ans et je ne renie rien de ce que nous avons vécu", poursuivait-elle.