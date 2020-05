Estelle Lefébure a 54 ans : Rares photos souvenirs de famille avec Ilona et Emma

Le déconfinement a beau être effectif depuis le 11 mai 2020, la vie n'est plus tout à fait la même. La pandémie du coronavirus continue de sévir dans le pays, comme dans le monde entier, et il est difficile de gérer une quelconque interaction sociale. C'est sans doute pourquoi Estelle Lefébure a célébré ses 54 ans sans ses deux amours, ses deux filles Ilona et Emma. Heureusement, les réseaux sociaux sont là pour resserrer les liens à distance, et ni l'une ni l'autre n'ont hésité à rendre hommage à leur maman sur Instagram en cette occasion si spéciale.

Hâte de te serrer dans mes bras

Elles s'y sont données à coeur joie ! Puisqu'elles n'ont pas pu aider Estelle Lefébure à déballer ses cadeaux, Ilona et Emma Smet ont partagé de nombreux souvenirs d'enfance sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire maman. I love you so much, écrit l'aînée de 24 ans. Hâte de te serrer dans mes bras." Sur les photographies sélectionnées par la jeune beauté, on aperçoit le joli duo mère-fille à différentes époques, toujours uni par une complicité débordante. "Joyeux anniversaire, déclare de son côté la jeune actrice de Demain nous appartient. Je t'aime. À très vite pour fêter ça."

Estelle, Ilona et Emma séparée par le confinement

Difficile de savoir où chacune se situe, pour être si loin l'une de l'autre. Estelle Lefébure n'a pas partagé de cliché sur lequel elle aurait soufflé ses bougies, dévoilant un quelconque indice géographique. Emma Smet a juste précisé qu'elle était "confinée en campagne avec peu de réseau". Quant à Ilona, elle est dernièrement davantage apparue au côté de son fidèle toutou que de son amoureux de longue date, Kamran Ahmed. "Il faut trouver des petites astuces pour s'occuper et garder le moral, encourageait-elle il y a peu. Pour moi, c'est cuisiner, peindre, lire, faire du sport et puis se maquiller pour la première fois depuis longtemps." Un câlin à maman, au plus vite, vient donc de s'ajouter à cette liste déjà bien remplie...