Estelle Lefébure, toujours une Hallyday : "C'est ma famille !"

Estelle Lefébure fut l'un des plus grands mannequins internationaux des années 1980 et 1990. En 1989, elle épouse David Hallyday et entre dans l'une des familles les plus célèbres de l'Hexagone. Si, en 2001, elle divorce du fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, la bombe conserve un attachement particulier à cette tribu, d'abord parce que ses filles, Ilona et Emma Smet, en sont les dignes héritières. C'est l'un des sujets qu'elle aborde dans le nouveau numéro de Paris Match, en kiosques ce 18 juillet 2019 et dont elle fait naturellement la couverture.

"Aujourd'hui encore, il arrive qu'on m'appelle Estelle Hallyday. C'est du passé, mais j'en suis fière. C'est une dynastie dont font partie mes filles", commence l'ancien mannequin. Et malgré leur divorce, pas de nuage en vue entre le chanteur et son ex-femme : "Nous sommes très liés avec David. Il n'y a jamais eu de mésentente entre nous. Nous avons élevé nos filles avec les mêmes valeurs." Et la fière maman de 53 ans d'ajouter : "Encore maintenant, les Hallyday sont ma famille." Estelle Lefébure, égérie Mixa depuis plus de vingt ans et auteure de nombreux livres sur le bien-être, ne commentera pas la guerre qui divise le clan.

Après David Hallyday, Estelle Lefébure s'est remariée avec l'animateur Arthur de 2004 à 2008. Avec le restaurateur Pascal Ramette, elle a eu son premier fils : Giuliano, 8 ans et demi. De son côté aussi, David Hallyday a eu un fils, Cameron, 14 ans et demi, avec son épouse Alexandra Pastor.

Dans cette grande famille Hallyday, Ilona et Emma sont artistes comme leurs grands-parents. Ilona Smet (24 ans) peint et s'intéresse à la comédie, tandis que sa carrière de mannequin est en plein essor. Sa petite soeur Emma (21 ans) a décroché son premier rôle dans le feuilleton à succès Demain nous appartient. Leurs parents sont très fiers. Parions que Johnny Hallyday ne serait pas peu fier non plus de voir ses premières petites-filles prendre leur envol.

