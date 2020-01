Ethan Suplee (Earl) révèle les dessous de son impressionnante perte de poids

L'acteur Ethan Suplee a laissé ses fans sans voix en révélant son incroyable perte de poids. L'acteur de 43 ans a décidé de documenter son régime dans son nouveau podcast, American Glutton.

Dans le premier épisode du podcast, publié plus tôt cette semaine, Ethan Suplee a révélé sa relation avec la nourriture et la façon dont elle a changé au fil des années. Il d'abord parlé de ses mauvaises habitudes et avoue avoir pesé 90 kg avant ses 10 ans. "J'ai appris très rapidement que si je voulais une seconde portion de lasagne, quand je nettoyais mon assiette, je devais la manger dans la cuisine sans qu'ils voient, que je n'étais pas censé avoir cette seconde portion de lasagne", a déclaré Suplee dans son podcast. Ses parents l'ont donc mis au régime.

Mais le temps faisant, son poids augmente en même temps que sa carrière décolle. Il reste mémorable pour son rôle dans Le Plus Beau des combats et pour avoir joué Randy dans la série Earl. Le déclic se produit dans un avion, lorsqu'il rencontre l'acteur Jim Caviezel. Une conversation douloureuse sur l'enfer et Jésus qui le pousse à se mettre au régime.

Il essaie tous les régimes et fait le yo-yo : il a pesé 240 kg comme 99 kg, quand il faisait tellement de vélo qu'il aurait pu passer toutes les étapes du Tour de France. En 2017, il commence le vélo et pédale "dix à huit heures par jour, six jours par semaine", parfois jusqu'à 160 kilomètres par jour. "Ma femme m'a dit 'ce n'est pas un travail'", confie-t-il dans son podcast. Pourtant, la série Earl est terminée et il peut se concentrer pleinement sur le cyclisme. "Après quelques années, elle m'a dit 'va travailler, nous ne sommes pas riches, tu dois trouver un boulot'." Mais il n'en trouve pas car les directeurs de casting le veulent gros. Il a donc dû reprendre un peu de poids avant de retourner sur les plateaux de tournage.

Aujourd'hui stabilisé, il affiche 90 kg en moins sur la balance. Tout au long de sa vie, Ethan Suplee estime avoir gagné et perdu environ 450 kg en tout !