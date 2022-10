Eurovision Junior : Lissandro va représenter la France et vous le connaissez déjà très bien !

La France tient sa pépite pour la prochaine édition du concours de l'Eurovision Junior, qui se tiendra le 11 décembre prochain en Arménie. Il s'agit du petit phénomène Lissandro, finaliste de l'émission The Voice Kids en 2020. Il défendra nos couleurs avec son titre Oh maman !. "Coucou les amis ! Je suis tellement heureux et fier de pouvoir enfin vous annoncer que je vais avoir la chance et l'honneur de représenter mon pays, la France , à l'Eurovision junior qui aura lieu le 11 décembre prochain à Erevan en Arménie", s'est réjoui l'artiste de 13 ans sur son compte Instagram, vendredi 28 octobre.

Une nouvelle qui fait également le bonheur d'Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision. "Nous sommes heureux d'accueillir Lissandro dans la grande famille de l'Eurovision junior. Un jeune artiste plein de talent pour défendre les couleurs de la France en Arménie le 11 décembre prochain. Avec sa chanson Oh Maman, Lissandro débarque avec son univers pop et rock à la fois, un mélange délicieux entre Bruno Mars et Elvis (Presley) qui va faire groover l'Europe", s'est-elle enthousiasmée dans un communiqué publié par France Télévisions.