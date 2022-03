Eve Angeli traumatisée par sa chirurgie mammaire : "C'est une horreur, on te charcute !"

Interviewée par Jordan de Luxe pour Télé Loisirs, Eve Angeli - en pleine promotion de son nouvel album Je sème - a confié avoir eu recours à la chirurgie esthétique dans sa jeunesse afin de corriger un "défaut de fabrication" qui l'a longtemps complexée et qui, selon elle, l'handicapait au quotidien.

Si elle était satisfaite de sa jolie silhouette, de ses lèvres charnues et de son petit nez parfaitement proportionné, l'interprète des titres Avant de partir et Nos Différences confie avec humour qu'elle avait un sein bien plus petit que l'autre. "J'avais un sein plus petit que l'autre. Donc c'était plus réparateur. C'était un complexe. (...) C'était pas horrible, ce n'est pas comme s'il me manquait un sein, quand même. Mais voilà, j'aime la perfection. Donc dès que j'ai pu et que j'ai eu un peu d'argent...", a-t-elle révélé, précisant que cette opération lui avait coûté entre 4000 et 5000 euros.

On a comme une déchirure musculaire

Une situation très gênante pour la jeune femme, notamment lorsqu'elle se retrouvait dans l'intimité avec ses petits-amis. "Ça se voyait pas mal pour mes petits copains. Je n'en ai pas eu 10 000 avant mon mari. Mais pour le peu que j'ai eu, à chaque fois je leur disais. Avant de me dévoiler, je disais 'Attention, je te préviens, j'ai un défaut de fabrication'", confie-t-elle avec humour. Souhaitant également une poitrine plus grosse, la chanteuse en avait même profité "pour passer d'un (bonnet) B à un C".

Mariée à un homme dont elle n'a pour le moment pas révélé l'identité, la jolie brune n'est pas pour autant prête à repasser sur une table d'opération. En effet, elle s'est souvenue avec émotion des terribles souffrances qui avaient suivies son opération de chirurgie esthétique.

Un calvaire qui l'avait à l'époque véritablement traumatisée. Elle indique : "On te charcute. Si tu veux que ça soit naturel, c'est derrière le muscle, donc t'as de la convalescence derrière, t'as mal pendant longtemps. Si on m'avait dit la douleur que ça serait, je ne l'aurais pas fait (...) On a comme une déchirure musculaire et c'est une torture, on reste avec un bandeau pendant une semaine ou deux. On est obligé de se laver avec, on dort avec, on est compressé. C'est une horreur".