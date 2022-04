Eve Angeli "très provocatrice" : blonde platine, chirurgie mammaire, elle regrette ses anciens looks (EXCLU)

Incroyable mais vrai, voilà vingt et un ans qu'Eve Angeli nous fait danser, vibrer en chantant à travers tout le pays. Vingt et un ans, déjà, que le public l'a découverte avec son titre Avant de partir, juste après avoir participé à l'émission Graine de stars. Pour célébrer ce cap incroyable, l'artiste originaire de Sète, dans l'Hérault, sort un nouvel opus intitulé Je sème..., annoncé comme l'album de l'amour et de la paix, qu'elle développe en collaboration avec ses fans grâce à la plateforme Ulule.

Fière protectrice des droits des animaux, Eve Angeli profite du financement de cet album pour aider l'association Défense de l'animal, dont elle est ambassadrice et qui compte plus de 260 refuges à travers la France. Bien sûr, chacun rêve de découvrir ces dix titres inédits, mais beaucoup aiment réécouter les grands classiques tels que Je vais t'aimer, Avant de partir ou La Felicita, notamment en se replongeant dans les clips d'antan. En revanche, la chanteuse n'est pas du genre à s'attarder devant toutes ces images d'archives.

Je préfère ne pas trop me voir dans le passé

"J'ai horreur du temps qui passe, explique-t-elle à Purepeople. Donc me voir il y a vingt et un ans et me voir aujourd'hui c'est une horreur ! Je vois tous mes défauts. Je préfère vivre dans le présent et ne pas trop me rappeler de qui j'étais. Une vie, c'est fait pour évoluer, se transformer et s'épanouir. Je préfère ne pas trop me voir dans le passé ni trop me projeter dans le futur." Aujourd'hui, Eve Angeli adopte un retour aux sources, à la pureté et ne se maquille presque plus. C'est dans cette optique qu'elle avait songé à changer de pseudonyme, ne gardant plus que son prénom - et écrivant, en tout petit, cet "Angeli" si emblématique de sa carrière.

Par rébellion totale, je me suis dit que je serais blonde

Pendant longtemps, et notamment à l'époque de La Ferme Célébrité, Eve Angeli était blonde platine et adorait porter des chapeaux de cowboy. Cette période, révolue, faisait écho au fait qu'elle s'était sentie prisonnière, auparavant, de sa maison de disques. "J'étais très exubérante, très provocatrice, pas très naturelle, je me dis : 'Woaw, c'était moi ?', poursuit-elle. Je me demande surtout pourquoi j'ai adopté ce blond platine ! Aujourd'hui j'en ai marre de m'abîmer les cheveux, d'être surfaite. A l'époque, je pense que j'avais besoin de ça, je voulais m'affirmer. Par rébellion totale, je me suis dit que je serais blonde, que j'aurais la poitrine refaite. J'avais envie d'être une autre. Tuer l'ancienne Eve pour être à l'opposé..."

