Ewan McGregor : "Heureux" d'avoir quitté sa femme pour une jeunette

Ewan McGregor s'exprime enfin sur sa relation avec Mary Elizabeth Winstead. Après une séparation en mars qui a étonné les fans et leurs proches, l'acteur anglais de 48 ans a confié à Men's Journal qu'il n'avait jamais été aussi "heureux" : "Je suis me sens mieux, plus heureux, c'est ça la vérité."

Cela fait sept mois que l'acteur de Trainspotting a officiellement demandé le divorce à son ex et six mois qu'il a été vu en train d'embrasser sa partenaire de la série Fargo, Mary Elizabeth Winstead. Ewan McGregor et Eve Mavrakis se sont séparés, après vingt-deux ans de mariage. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de la série britannique Kavanagh QC et s'étaient mariés en 1995.

Esther, 16 ans, troisième des quatre filles – il y a également Clara, 22 ans, Jamyan, 17 ans, et Anouk, 7 ans – qu'il a eues avec sa future ex-femme, Eve Mavrakis, l'avait attaqué à propos de sa relation avec Mary Elisabeth sur Instagram. Elle avait posté une chanson intitulée Made You a Man qu'elle a écrite et composée et qu'elle interprète à la guitare.