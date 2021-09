Fabienne Carat enceinte : après 15 ans, elle tourne une page importante de sa vie

Après sept mois de silence, Fabienne Carat a officialisé sa grossesse auprès de nos confrères de Femme Actuelle, jeudi 23 septembre 2021. Lors d'une interview vérité, l'actrice de 42 ans, enceinte de son premier enfant, se livre à coeur ouvert sur ce bébé qu'elle attend avec impatience. L'arrivée prochaine de ce nouvel être dans sa vie bouscule son quotidien, et la jolie brune a récemment pris une grande décision...

Depuis quelques mois déjà, Marseille c'est fini pour Fabienne Carat. Elle qui a campé durant de longues années la célèbre Samia Nassri dans Plus belle la vie (France 3) a quitté le Sud pour s'installer définitivement à Paris. Mais jusqu'alors, elle avait toujours gardé son logement marseillais. En story sur Instagram ce vendredi 24 septembre 2021, elle annonce une grande nouvelle et tourne une page.

"Coucou à tous. Je vous fais ce petit message parce que je suis à Marseille, c'est mon tout dernier jour. Je vais donc chez le notaire pour vendre mon appartement que j'avais en pied-à-terre depuis plus de quinze ans", lance-t-elle en vidéo à ses fidèles followers alors qu'elle se balade dans les rues de la ville. Dans la foulée, Fabienne Carat partage une photo avec Corneille, qui travaille dans l'une des agences marseillaises de Stéphane Plaza, chez le notaire.

Rappelons qu'en janvier dernier, à l'antenne de Recherche appartement ou maison, Fabienne Carat et sa soeur Carole ont fait appel à Stéphane Plaza. L'animateur et agent immobilier le plus célèbre du PAF leur a déniché un superbe appartement qu'elles partagent à Paris. Une perle rare où la future maman vit avec la belle Carole Carat, qui officie désormais dans Maison à vendre (M6), le mari de celle-ci et la fille du couple, Victoire (3 ans).

C'est bien entourée que Fabienne Carat prépare l'arrivée de son premier enfant, prévue pour la fin de l'année. "Il y avait une pièce qui pouvait être un bureau et je me suis dit qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite et j'ai eu raison, a-t-elle confié à Femme Actuelle. Ma soeur est architecte décoratrice d'intérieur, je lui ai donné le défi de transformer ce bureau en chambre. Elle n'est pas encore prête, on va s'en occuper au mois d'octobre car j'ai eu un emploi du temps un peu chargé jusqu'ici." Une nouvelle vie pour la jolie brune...