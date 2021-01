Fabrice Luchini cash sur son expérience homosexuelle : "J'ai essayé une fois"

Fabrice Luchini est un homme passionné et romantique. L'acteur de 69 ans est tombé amoureux de plusieurs femmes et a cru aussi aimer les hommes. Interviewé par le magazine Têtu en 2009, le comédien en a dit plus...

Ça m'a... troublé

"À une époque, j'allais mal et je me disais que j'étais peut-être un homo refoulé. J'ai essayé une fois avec un bonhomme, mais ce n'était pas ça. Ça m'a... bouhh... troublé. Je n'ai pas été jusqu'à la sodom'. J'adore dire ce mot : la sodom'" !" indiquait l'acteur. Amusé, il révélait même avoir été le crush de Frédéric Mitterand : "Dans un documentaire qui m'est consacré, Frédéric Mitterand dit qu'il m'aimait beaucoup mais qu'il a tout de suite vu que j'étais "girl oriented". Je n'en revenais pas qu'il dise un truc pareil !"

Se considérant volontiers comme un "obsédé", Fabrice dévoilait avoir été un fervent amateur de "bordels" et de "putes". Fasciné par la liberté d'esprit et l'audace du milieu homosexuel qui accepte bien plus volontiers l'infidélité, il regrettait que cette ouverture d'esprit ne soit pas plus partagé chez les hétérosexuels. "Chez les hétéros, si tu dis à une nana "va dans la chambre, je m'en tape une autre et je viens te tirer après", c'est tout de suite plus délicat" confiait-il avec toute la fougue qu'on lui connait.

Fabrice serait-il un amateur de partouzes ? Celui-ci regrette en tout cas que les orgies aient mauvaise réputation. "Dans les partouzes, maintenant on imagine Patrick Sébastien, mais pas des penseurs tels que Barthes" regrette-t-il. Après tout, pourquoi diable des intellectuels ne pourraient pas s'y sentir à leur aise pour étudier l'anthropologie humaine? La question peut effectivement se poser, selon Fabrice.

Papa d'une jeune fille prénommée Emma (née en 1979), l'acteur nommé lauréat du César du meilleur acteur dans un second rôle en 1994 pour son rôle dans Tout ça... pour ça ! confiait également regretter que les homosexuels tentent aujourd'hui d'oublier leur identité profonde pour mieux ressembler aux hétérosexuels. "Aujourd'hui les homosexuels veulent ressembler aux couples classiques avec papa, maman et le gosse. Mais moi, je ne viens pas de cette époque-là", indiquait l'acteur repéré à 18 ans dans une boîte de nuit parisienne par Philippe Labro pour jouer dans son premier film Tout peut arriver en 1969. Une année "érotique" annonciatrice d'un grand destin pour Fabrice Luchini.