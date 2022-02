Familles nombreuses : La tribu Gayat frappée par une rupture, triste annonce

Mauvaise nouvelle du côté de la famille Gayat. Le 15 février 2022, l'un des anciens candidats de Familles nombreuses a révélé qu'il n'était plus en couple avec la femme qu'il avait présentée dans l'émission de la première chaîne.

Le 14 février, nombreux sont les couples à avoir célébré la Saint-Valentin. Nabilla et Thomas Vergara, qui accueilleront leur deuxième enfant en mai prochain, ont pu passer un moment en amoureux. Capucine Anav en a de son côté profité pour annoncer ses fiançailles avec Victor. Mais du côté de la famille Gayat, le fils aîné d'Olivier et Soukdavone ne s'est pas dévoilé avec Océane.

Mathieu n'a en effet rien posté en compagnie de la charmante, blonde. Et cela fait d'ailleurs un moment que tous deux ne sont pas apparus ensemble. Un détail qui n'a pas échapper à la communauté du jeune homme. Assailli de question, il a donc souhaité faire une mise au point en story Instagram, le lendemain de la Saint-Valentin.

"Comme vous avez pu le constater, vous ne me voyez plus avec Océane car je ne suis plus avec. Je lui souhaite énormément de bonheur et j'espère du fond du coeur que ses projets se réaliseront. C'est une femme formidable, sans oublier sa famille qui a été géniale. Des moments qui seront inoubliables", a écrit Mathieu, sans donner des détails concernant les raisons de leur rupture. Ne comptez pas non plus sur lui pour dévoiler s'il est en couple depuis : "Et pour conclure, concernant ma situation amoureuse, si je suis en couple ou pas, je ne m'exprimerai pas car vivons heureux, vivons cachés."

C'est lors du tournage de la première saison de Familles nombreuses en 2020 que Mathieu avait présenté Océane à ses parents. La jeune femme était venue faire une coupe à Olivier. Et ce dernier a appris que cela faisait presque six mois que son fils était en couple. Très vite, elle avait été acceptée par la tribu. Et lors de la saison 3 l'année suivante, ils avaient annoncé qu'ils allaient emménager ensemble, à Bourges. A l'époque le membre de la famille Gayat était persuadé qu'elle était la femme de sa vie.