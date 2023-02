Familles Nombreuses : Une maman cède à la chirurgie esthétique et lève le voile sur le surprenant résultat

Si l'usage de la chirurgie esthétique peut paraître exagéré chez certaines personnes, d'autres n'y ont recours que pour supprimer un petit complexe et se sentir mieux dans leur peau. C'est le cas de Louise Orgeval, mère de six enfants révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL. Très complexée par ses paupières tombantes, la jolie blonde a décidé de passer sur le billard pour régler ce léger défaut. Très transparente avec ses abonnés, la mère de famille a régulièrement communiqué sur ce projet, jusqu'au jour J, arrivé ce lundi 27 février 2023.

Pour Louise Orgeval, l'intervention a duré à peine 2h. Un soulagement pour elle qui a pu regagner sa maison tout de suite après l'opération. Dans ses stories Instagram, la maman de Mano, Swann, Mia, Loucio, Oscar et Noée a posté quelques photos et vidéos de son visage post-opération. Soulagée que ce soit terminé, elle arbore un grand sourire. "C'était le passage éclair le plus rapide de l'histoire à la clinique ! Je suis arrivée à 13h30 et je suis repartie à 15h30. (...) Par contre, allez je vous montre parce que je vous ai promis, mais il m'a fait beaucoup de dessins sur les yeux, donc ils sont violets et plein de stylo. Ils sont gonflés aussi mais il y a surtout du stylo donc ne prenez pas peur", a-t-elle expliqué avant d'enlever ses lunettes de soleil et de dévoiler son nouveau regard.

J'ai la vue un peu trouble

Si l'épouse de Kevin ressent pour le moment peu de douleur, elle constate cependant de petits effets sur sa vision. "Moi ça va. Enfin je ne vois pas très bien pour être honnête parce que j'ai la vue un peu trouble et mes yeux sont encore un peu anesthésiés du coup c'est un peu compliqué de gérer mes paupières et le clignement. J'ai l'impression d'avoir les yeux fermés mais sinon ça va", a-t-elle rassuré ses fans.

Une fois arrivée chez elle, Louise Orgeval a posté une nouvelle photo. Assise dans son canapé, elle a enlevé ses lunettes de soleil et n'hésite pas à se montrer face caméra. "Il reste pas mal de feutre, ils sont un peu gonflés et je commence à avoir un peu mal mais rien d'insurmontable", assure-t-elle avant de poster une nouvelle photo où elle apparaît avec un masque gelé sur les yeux. Heureusement, d'ici quelques jours, il ne devrait plus y avoir la moindre trace de cette intervention !