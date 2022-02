Familles nombreuses, le bébé d'une candidate porteur de trisomie 21 : confidences touchantes

L'émission Familles nombreuses, la vie en XXL continue de rencontrer beaucoup de succès sur TF1. À tel point que de nouveaux candidats ont rejoint le casting. En effet, le 2 février dernier, les téléspectateurs ont pu faire connaissance avec les Orgeval. Cette nouvelle tribu est composée des parents, Louise (36 ans, professeure en lycée professionnel) et Kevin (37 ans, ambulancier au SMUR), et de leurs six enfants : Mano, 14 ans, Swann, 13 ans, Mia, 10 ans, Loucio, 8 ans, Oscar, 5 ans, et Noée, 17 mois. La petite dernière a été adoptée en 2020 à l'âge de trois mois par Louise et Kevin et est un bébé porteur de trisomie 21.

En exposant son quotidien un peu différent avec une fille handicapée, Louise espère ainsi changer le regard des gens. "On veut partager notre expérience, notre vie un petit peu extraordinaire. Il est important pour nous de montrer que la vie avec le handicap peut être sympa et rigolote. Car lorsqu'on parle de notre famille et qu'on dit que la petite dernière est handicapée, souvent les gens nous disent : 'Courage, ce n'est pas facile', 'Les pauvres'... Alors que non, notre vie est chouette. On veut montrer ce côté positif de notre vie et du handicap", a-t-elle confié pour Télé Loisirs, ajoutant être d'ailleurs sereine pour la suite : "On a une énorme confiance en nous, en notre capacité à rebondir et à trouver des solutions. Ce ne sera pas toujours facile, mais on y arrivera."

Louise Orgeval a toujours eu le désir d'adopter un enfant. Un désir qu'elle a inculqué à son compagnon Kevin malgré ses hésitations. "C'était beaucoup moins évident pour lui", avoue Louise qui a donc d'abord "eu des enfants biologiques" avec lui. "Mais après la naissance d'Oscar, on a demandé un agrément. On voulait absolument adopter un enfant porteur de handicap, puisqu'on avait déjà une famille bien composée", explique-t-elle encore.

Une famille aujourd'hui encore plus complète qui n'empêche pas Louise et Kevin d'envisager l'idée d'avoir un autre enfant un jour. "On a parfois cette envie d'en avoir un septième, mais pour l'instant notre raison est plus forte", a toutefois nuancé la maman de six enfants.