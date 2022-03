Familles nombreuses : Hécatombe de malades dans un clan, "mes enfants tombent comme des mouches..."

Depuis seulement quelques semaines, les téléspectateurs peuvent suivre les aventures hors du commun des Orgeval dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Il y a les parents Louise (36 ans, professeure en lycée professionnel) et Kevin (37 ans, ambulancier au SMUR) et leurs six enfants : Mano, 14 ans, Swann, 13 ans, Mia, 10 ans, Loucio, 8 ans, Oscar, 5 ans, et Noée, 17 mois.

Alors que le quotidien du couple est déjà bien chargé et haut en couleur, une difficulté de taille vient de s'ajouter. En effet, lundi 28 février 2022, Louise Orgeval s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer que la quasi totalité de sa famille était tombée malade. "Mes enfants tombent comme des mouches...", a-t-elle lâché face à l'hécatombe. Seul deux d'entre eux semblent résister à la contamination, à savoir Mano et Oscar, ainsi que son compagnon Kevin. Le jeune Loucio va au contraire au plus mal et a atteint 39°C de température. Pas question alors pour la maman de l'envoyer, lui ou ses frères et soeurs, à l'école ! Louise a précisé que c'était la Covid-19 qui s'était invitée dans son foyer. "Je vais m'occuper de mes malades !", a-t-elle promis en gardant malgré tout le sourire.

La situation se révèle tout de même très contraignante. Notamment lorsqu'il s'agit de la plus jeune de la famille, Noée. Bien qu'il se porte bien, le bambin porteur de trisomie 21 se trouve dans l'incapacité de subir sa prochaine opération, laquelle a été annulée. Aucune information sur le type d'opération n'a été partagée mais on sait que les enfants atteints de ce syndrome ont souvent des troubles cardiaques, gastro-intestinaux, auditifs ou visuels.

Depuis leur première apparition dans Familles nombreuses mais aussi sur les réseaux sociaux, les parents de Noé ont toujours été sans tabou sur le handicap de leur fille, adoptée en 2020 à l'âge de trois mois. "On veut partager notre expérience, notre vie un petit peu extraordinaire. Il est important pour nous de montrer que la vie avec le handicap peut être sympa et rigolote. (...) Notre vie est chouette. On veut montrer ce côté positif de notre vie et du handicap", avait confié Louise pour Télé Loisirs.