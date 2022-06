Familles nombreuses : Une maman pose totalement nue, sa silhouette impeccable impressionne

En février dernier, les fans du programme Familles nombreuses, la vie en XXL ont pu faire connaissance avec les Orgeval. Cette pétillante tribu est composée des parents, Louise (36 ans, professeure en lycée professionnel) et Kevin (37 ans, ambulancier au SMUR), et de leurs six enfants : Mano, 14 ans, Swann, 13 ans, Mia, 10 ans, Loucio, 8 ans, Oscar, 5 ans, et Noée, bientôt 2 ans. La petite dernière a été adoptée en 2020 à l'âge de trois mois par Louise et Kevin et est un bébé porteur de trisomie 21.

Le quotidien est forcément très chargé pour la maman Louise et pourtant, elle a trouvé le temps de se faire un petit plaisir osé. En effet, ce mardi 21 juin 2022, elle a partagé à sa communauté Instagram le résultat de son shooting de photos d'elle dénudée. Il s'agit de trois clichés sur lesquels elle met à l'honneur son corps qui a porté cinq enfants et qui est tout simplement magnifique. Sur deux des images, Louise ne porte qu'une courte veste en jean révélant subtilement sa poitrine. Et sur la troisième, elle est complètement nue pour dévoiler ses courbes dans l'ombre.

En légende de sa publication, elle invite à "oser être soi-même quoi qu'en disent les autres", visant plus particulièrement "les âmes prudes et médisantes". "La nudité est comme une voix blanche, elle ne signifie rien et nous transperce précisément pour cette raison. Les corps rendus à eux-mêmes, montrés pour eux-mêmes, restent les plus purs. Saisissons cet été, dénudons-nous de nos surplus inutiles et faisons le pari réjouissant de la surprise, ouvrons nos coeur aux merveilles et sourions à la vie. Merci à @chez_fredphoto d'avoir su capter ces instants vrais et sans artifices", lit-on encore.

En commentaires, les internautes ont été nombreux à la complimenter. "Magnifiques photos", "Canon", "Sublime", "Magnifiquement belle", "Après autant d'enfants votre corps est top", est-il écrit entre autres.