Familles nombreuses - Une maman bientôt sans travail et sans maison : bouleversée, elle partage sa détresse

En février dernier, les téléspectateurs ont pu faire connaissance avec les Orgeval. Cette belle tribu est composée des parents, Louise (36 ans, professeure en lycée professionnel) et Kevin (37 ans, ambulancier au SMUR), et de leurs six enfants : Mano, 14 ans, Swann, 13 ans, Mia, 10 ans, Loucio, 8 ans, Oscar, 5 ans, et Noée, 17 mois, un bébé adopté porteur de trisomie 21.

En quelques semaines, la maman Louise est devenue très populaire notamment grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. La jolie blonde a en effet pris goût à se confier à ses abonnés, même lorsqu'il s'agit de partager des mauvaises nouvelles. Mardi 5 avril 2022, c'est justement en petite forme qu'elle a fait un live Instagram. Louise Orgeval a expliqué se trouver en bien mauvaise posture après qu'elle a pris la décision, 'avec son compagnon, de déménager.

"C'est compliqué, j'ai été mutée, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soit. On avait mis notre maison en vente et on l'a vendue, enfin on signe le compromis demain, et c'était censé être une bonne nouvelle sauf que j'angoisse de fou parce que derrière on n'a rien", s'est-elle désolée face caméra. La maman de six enfants a été mutée sur l'académie de Bordeaux qui s'étend sur toute la région de Nouvelle Aquitaine et, malheureusement, aucun poste n'est disponible dans le secteur des Landes où elle rêve de s'installer. "Ce qui veut dire que techniquement je n'ai pas de travail non plus et surtout, on ne trouve aucun logement depuis des mois", a-t-elle ajouté avec beaucoup d'émotion et au bord des larmes.



On ne sait pas si on ne va pas se retrouver en galère

Louise et Kevin Orgeval ont décidé de déménager avec l'ambition d'acheter une société de transports sanitaires basée sur Dax, où se trouve toute la famille de la maman. "J'ai ma mère, ma soeur, mon père... tous sur la région bordelaise. On ne sera pas à la rue, au pire on débarque tous chez ma mère mais ce n'est pas le but. Vous vous imaginez à 36 ans retourner habiter chez votre mère avec six enfants, deux chiens et un poney ? Elle serait d'accord, mais bon c'est sympa deux minutes", a-t-elle expliqué. Et pour elle d'exprimer sa grande angoisse : "Tous les jours, nos enfants nous disent qu'ils ne veulent pas déménager et nous on leur impose ça sans savoir ce qu'on va trouver derrière. On ne sait pas si on ne va pas se retrouver en galère, sans maison. Normalement, un déménagement c'est pour aller vers le mieux et là j'ai l'impression qu'on quitte tout pour se retrouver sans boulot peut être, sans maison... Rien n'est sûr pour l'instant, ça craint, ça fait flipper."